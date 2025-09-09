Cande Vetrano habló del supuesto romance de su pareja con Gimena Accardi: “Un escándalo”

La actriz Cande Vetrano reapareció públicamente en el estreno de Verano Trippin, película dirigida por su amiga Morena Fernández Quinteros. Allí, en la alfombra roja, se enfrentó a la prensa tras semanas de rumores que la colocaron en el ojo del huracán. La controversia surgió a raíz de la confesión de infidelidad de Gimena Accardi, que desató especulaciones inesperadas sobre la pareja de Vetrano, el actor Andrés Gil.

El revuelo comenzó cuando Gimena Accardi reveló que le había sido infiel a Nicolás Vázquez. Aunque ella misma aclaró que la persona involucrada era alguien ajeno al ambiente artístico, en redes sociales se señaló a Gil como el supuesto tercero en discordia. Las versiones crecieron con rapidez y, pese a los desmentidos, el tema ocupó titulares y generó una fuerte presión mediática sobre los protagonistas.

Consultada por Santiago Riva Roy, Cande Vetrano eligió no dramatizar lo sucedido. Con un tono relajado, respondió: “Son cosas que pasan. Paj... de la vida, pero bien”. Además, remarcó que no tiene una postura hostil hacia los medios y cerró el momento con un gesto conciliador: “Amor para todos”. Sus palabras, aunque breves, marcaron la primera vez que hablaba directamente sobre el tema.

Sin embargo, la incomodidad de la actriz era evidente. “Me siento muy… un escándalo. Mi primer escándalo”, dijo antes de despedirse de la prensa. La sinceridad de su respuesta reflejó lo inesperado de la situación, ya que nunca antes se había visto enredada en una polémica de este tipo.

La pareja, que en diciembre celebró la llegada de su primer hijo, Pino, atraviesa un momento clave en lo personal. Tanto Andrés Gil como Cande Vetrano remarcaron que los rumores no lograron alterar la dinámica familiar. “Estamos en un momento muy lindo, unidos, intentando que esto no nos afecte”, señaló Andrés Gil, reforzando la idea de que la crisis mediática quedó puertas afuera.

Días después, los actores se mostraron juntos en el recital de Lali Espósito en Vélez. La cercanía entre ambos, captada por fanáticos y difundida en redes sociales, fue interpretada como una muestra contundente de unidad. Las sonrisas y gestos compartidos funcionaron como una respuesta indirecta a quienes sugerían una ruptura.

La amistad de Cande Vetrano con Lali, forjada en las ficciones de Cris Morena, explica la presencia de la pareja en el show. En ese contexto, la exposición pública tuvo un valor adicional: reafirmar que la vida cotidiana continúa con normalidad a pesar de las versiones que circularon.

Con este gesto, Cande Vetrano y Andrés Gil buscaron dar por cerrado un capítulo incómodo. Entre la promoción de proyectos artísticos, la crianza de su hijo y los apoyos recibidos de su círculo cercano, la pareja parece enfocada en mirar hacia adelante, dejando atrás lo que ella misma bautizó, con ironía, como “su primer escándalo”.