Cuál es la exigencia que Cande Vetrano le hizo a Andrés Gil tras los rumores de amorío con Gime Accardi

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sigue generando capítulos inesperados. Aunque el motivo principal fue la confesión de infidelidad de la actriz, en las últimas semanas aparecieron versiones que señalaron a Andrés Gil como el supuesto tercero en discordia. Ese rumor no solo incomodó al actor, sino también a su pareja, Cande Vetrano, que decidió intervenir de lleno en la situación.

El nombre de Andrés Gil comenzó a sonar con fuerza en redes sociales y programas de espectáculos, a partir de comentarios que lo vinculaban con Gimena Accardi, su compañera en la obra En otras palabras. Si bien ambos desmintieron cualquier vínculo sentimental, la situación se volvió un peso extra para Cande Vetrano, que desde el primer momento defendió su relación y pidió que se terminara con las especulaciones.

En medio de la ola mediática, fue Adrián Pallares quien en Intrusos reveló qué ocurrió puertas adentro de la pareja. Según el periodista, la actriz no pudo evitar sentirse atravesada por lo que se decía públicamente: “Gente muy cercana nos está diciendo que está sufriendo mucho por lo que dicen en las redes. Siente que es injusto todo lo que está viviendo. La familia de Candela y Andrés la están pasando horrible. Desde ayer la pasan horrible, hizo este posteo por pedido de sus familiares”.

La referencia de Pallares apuntaba al descargo que publicó el propio Andrés Gil en su cuenta de Instagram, donde buscó despejar toda duda. “Por todo lo que escuché y leí en los medios de comunicación y en las redes, se volvió necesario aclarar que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que compartimos con la obra de teatro junto a Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y por la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, escribió el actor, con un tono firme y dolido.

La exigencia de Cande Vetrano fue clara: pidió a su pareja que dejara asentada públicamente la verdad, para evitar que siguieran manchando tanto su nombre como el de su familia. De esta manera, la actriz buscó proteger el presente que construyen juntos, luego de haber sido padres hace apenas unos meses.

Con esta aclaración, Andrés Gil intentó cerrar definitivamente los rumores que lo pusieron en el centro de la tormenta, aunque el episodio deja en evidencia cómo la crisis de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez terminó salpicando a terceros que nada tuvieron que ver con la infidelidad.