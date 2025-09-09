La polémica reacción de Susana Giménez al romance de su nieta con un jugador de Boca

En las últimas semanas, un rumor comenzó a instalarse con fuerza en la farándula: Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, estaría viviendo un incipiente romance con Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors. La noticia, que fue revelada por Pepe Ochoa en LAM, no tardó en generar repercusiones y finalmente llegó a oídos de la diva más famosa del país.

Susana Giménez, que suele mostrarse reservada cuando se trata de su familia, decidió esta vez dar su punto de vista y lo hizo en medio de una entrevista con DDM. Allí, entre risas y frases filosas, dejó en claro que el vínculo de su nieta con el futbolista no la toma por sorpresa, pero tampoco la moviliza demasiado.

La conductora estaba llegando a una conferencia de prensa por el programa LOL, cuando la prensa aprovechó para consultarle sobre la nueva pareja de Lucía Celasco. Con su característico humor, comenzó esquivando el tema hablando del proyecto, pero rápidamente se vio acorralada por la curiosidad de los periodistas.

Frente a la inevitable pregunta, Susana Giménez contestó con una mezcla de sinceridad y picardía. “No tengo la menor idea. Yo soy de San Lorenzo, qué lástima, pero no me molesta que mi nieta salga con un futbolista de Boca”, expresó. Y como suele hacer, remató con una frase que dio de qué hablar: “No soy Tinelli, qué me importa”.

La reacción generó comentarios encontrados. Para algunos, fue un gesto divertido y espontáneo de la conductora; para otros, una manera de marcar distancia respecto a la vida privada de su nieta. Lo cierto es que, fiel a su estilo, Susana Giménez dejó una respuesta abierta que seguramente seguirá alimentando las especulaciones.

Durante la misma charla, la diva también fue consultada sobre un tema bien distinto: las elecciones legislativas. Allí prefirió mostrarse más prudente y evitar polémicas. “Yo de política no hablo. El pueblo votó, el pueblo sabrá”, dijo, aunque más tarde dejó escapar alguna reflexión sobre los resultados y la histórica inclinación de distritos como La Matanza.

Con esta mezcla de humor, distancia y algún que otro comentario picante, Susana Giménez volvió a demostrar que nunca pasa desapercibida cuando habla. Su carisma le permite responder sin demasiados filtros y mantener siempre el centro de la escena.

Mientras tanto, la relación entre Lucía Celasco y Nicolás Figal sigue despertando interés en el mundo del espectáculo. Y aunque la diva no parezca demasiado preocupada, todo indica que esta historia recién comienza a escribirse.