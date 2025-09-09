Úrsula Corberó embarazada: espera un hijo con el Chino Darín

Lo que comenzó como un simple posteo en redes sociales terminó por convertirse en una noticia que recorrió el mundo del espectáculo: Úrsula Corberó confirmó que está embarazada de su primer hijo con el Chino Darín. La revelación tomó por sorpresa incluso a muchos de sus seguidores más fieles, que no tardaron en viralizar la imagen que la actriz eligió para dar la noticia.

La protagonista de La Casa de Papel subió a su cuenta de Instagram una foto en la que se la ve con un vestido blanco y con la mano sobre su pancita para confirmar la noticia. Por si alguno dudaba de esta confirmación, aclaró: “Esto no es IA”. En cuestión de segundos, la publicación empezó a sumar likes y comentarios, hasta convertirse en tendencia en distintas plataformas.

La respuesta del Chino Darín no se hizo esperar. El actor compartió la foto en sus historias y le sumó emojis de corazones y caritas sonrientes, un gesto breve pero cargado de simbolismo que alcanzó para mostrar la enorme felicidad que atraviesa la pareja. Sin ánimo de entrar en largos comunicados y aún con precaución por cómo avanza el embarazo, se encargó de replicar la noticia más importante de sus vidas.

La repercusión en redes no tardó en llegar. Apenas minutos después de la publicación de Úrsula Corberó, comenzaron a sumarse comentarios de colegas y amigos. Figuras como Emilia Mernes, Dolores Fonzi, Stefi Roitman, Zaira Nara, Andrea Pietra y Lali Espósito se hicieron eco de la noticia y celebraron con mensajes cargados de emoción. El que más conmovió fue el de Florencia Bas, esposa de Ricardo Darín, que como futura abuela escribió: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué lindos, qué ansiedad, ¡felicidades para ustedes y para mí! Lo bella que estás Úrsula”.

El anuncio tiene un peso especial porque Úrsula Corberó y Chino Darín llevan casi diez años construyendo una relación sólida, a prueba de la exposición mediática. Siempre eligieron mostrarse con bajo perfil, sin necesidad de grandes gestos públicos, y aun así consolidaron una pareja que hoy celebra su mayor noticia: la llegada de su primer hijo.

Así, la actriz española y el actor argentino abren un capítulo nuevo en su vida en común, sostenido en la complicidad y en el cariño que los caracteriza. La confirmación del embarazo no solo reafirma el vínculo, sino que también demuestra que, lejos de la exposición diaria se encuentra una relación sólida y con proyectos de familia.