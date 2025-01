“Tenemos que hablar”: La durísima advertencia de Milett Figueroa a Marcelo Tinelli frente a cámara

El reencuentro entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo, se dio finalmente en Punta del Este. Después de semanas de rumores sobre una posible separación, el conductor argentino y la actriz peruana compartieron un momento muy esperado que captó la atención de todos los medios.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la presentación del nuevo reality “Los Tinelli”, producido por Amazon Prime. El evento reunió a la familia Tinelli, sus parejas y diversas figuras del mundo del entretenimiento, como Nicole Neumann y Graciela Alfano, quienes desfilaron por la alfombra azul en Uruguay.

Durante la velada, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se mostraron muy cómplices y cariñosos, dejando en claro que la distancia no afectó su relación. Ante las cámaras, la pareja intercambió charlas, risas y besos, lo que disipó cualquier duda sobre su situación sentimental.

En una de las entrevistas ofrecidas, una periodista notó que Milett se mostraba algo seria y no dudó en comentarlo. “Te quedaste callada, Milett”, le dijo. Ante esto, la actriz respondió con una sonrisa: “No, porque recién lo veo, entonces tengo un montón de cosas que hablar con él”. Su comentario provocó la risa de Marcelo Tinelli, quien intentó besarla en ese momento, aunque ella continuó respondiendo con naturalidad.

La modelo también confesó que, aunque disfrutan de mostrarse juntos, necesitan un poco más de privacidad. Sin embargo, destacó: “Estamos bien, todo está delante de ustedes”. Estas declaraciones fueron complementadas por Marcelo Tinelli, quien explicó el desencuentro que había retrasado su reencuentro.

“Ella venía en un vuelo y yo la iba a pasar a buscar, pero ese vuelo no lo pudo tomar. Tomó otro vuelo más tarde y a mí me decían que tenía que venir para acá. Todo fue un cúmulo de situaciones para que no nos encontráramos”, relató Tinelli. Finalmente, ambos celebraron el momento de estar juntos otra vez.

Marcelo no escatimó en halagos para su pareja. “La vi recién y dije ‘qué linda está’”, comentó con la mirada llena de admiración. También reveló que el primer beso después de semanas de ausencia fue en el evento, un detalle que encantó a los presentes.

La distancia entre ellos se había prolongado por las vacaciones del conductor y las dificultades de Milett Figueroa para conseguir los papeles necesarios para viajar. Sin embargo, su reencuentro en Punta del Este reafirmó la solidez de su relación y dejó a sus seguidores con el corazón lleno de alegría.

La presentación de “Los Tinelli” fue el escenario perfecto para este momento emotivo, demostrando que, pese a los obstáculos, el amor siempre encuentra la manera de triunfar.