En medio del Wandagate, Maxi López se habría separado de Daniela Christiansson

Como si al Wandagate recargado no le faltaran condimentos, el periodista Juan Etchegoyen le sumó más información picante al escándalo. Es que aseguró que Maxi López, uno de los nuevos aliados de Wanda Nara, estaría atravesando una grave crisis con Daniela Christiansson, su pareja desde hace más de 10 años, con quien tiene a la pequeña Elle.

“Lo que era una fuerte crisis ya es una separación confirmada por el entorno. Conociendo al protagonista, esto lo va a desmentir, por lo que va a generar. La información que estamos manejando es que Maxi López se separó de Daniela Christiansson, su pareja de los últimos 11 años. Tiene una nena de 2 años”, contó el periodista en Desayuno Americano, dejando a todos los integrantes del ciclo con la boca abierta.

Puntualmente, muchos entendían que el ex River y Barcelona se había instalado en Argentina para acompañar a los hijos que tiene en común con Wanda Nara, en medio del escándalo mediático que también involucra a Mauro Icardi y la China Suárez.

Es importante recordar que cuando la conductora fue diagnosticada con leucemia, el ex futbolista también viajó para acompañar a la familia, e incluso hubo fotos en las que se lo veía junto a Francesca e Isabella, las hijas que Wanda tuvo con Icardi.

Teniendo en cuenta esta información, no parecía descabellado el apoyo de Maxi hacía la mayor de las Nara, pero al parecer, todo eso fue una pantalla para ocultar sus verdaderos motivos en Argentina.

“Me cuentan que él decidió abandonar a su familia europea en medio de una crisis que ya llevaba dos meses y a ella no le gustó nada. A él se lo empezó a vincular con una famosa”, contó el periodista mientras jugaba al enigmático con el protagonista del rumor, y luego sumó un dato sobre uno de los detonantes que habría desencadenado esta separación: “Hubo compromiso pero la boda nunca se concretó y eso a ella le molestó terriblemente”.

La relación entre López y la modelo sueca inició en 2014, y recién en 2023 llegó su hija Elle. “Cuando él vuelva a Europa van a ver qué hacen con esto, están hace once años juntos... Es un desgaste natural que tiene que ver esta hija”, continúo Etchegoyen, para luego aportar un dato polémico: “Ella no viene a la Argentina porque no se banca el mundo Wanda”.

“Las cosas están mal, por eso él se queda casi un mes en la Argentina. Hoy Daniela está en Suiza con su hija”, cerró el periodista, aclarando que la modelo sueca se muestra en las redes esquiando y en compañía de su primogénita.