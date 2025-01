Quién es la famosa que enamoró a Marcelo Tinelli en Punta del Este y reemplazó a Milett Figueroa

Desde hace ya varios meses que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dejaron de mostrar ese amor que los unió al principio. Es por eso que transitan su vida cotidiana rodeados de rumores que indican que el amor se terminó. Si bien intentaron desmentirlo, apareció una tercera en discordia para confirmar que ya no los une más el amor.

Es que durante varios meses Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se mostraron separados, sin embargo, en la presentación de “Los Tinelli” desmintieron los rumores e indicaron que el amor aún sigue vigente. Pese a sus palabras, lo cierto es que aún se percibe una tensión entre ellos. Es que para colmo se vieron en la presentación de la serie sin haberse visto con antelación, por lo que aseguraron que tenían mucho por charlar.

En este contexto, se filtró que durante el tiempo que la modelo peruana estuvo en sus tierras el conductor habría pasado tiempo con otra modelo en Punta del Este. Es por eso que se supo de quién se trata y en qué estado se encuentra este nuevo vínculo que llega para reemplazar el anterior.

Es que en Puro Show, Caro Molinari expuso que Marcelo Tinelli ahbría tenido varios encuentros, incluso amorosos con Chloé Bello, la modelo que supo acompañar a Gustavo Cerati en la última etapa de su vida. Es por eso que ante esta relación, Milett Figueroa quedaría a un lado para darle lugar a este nuevo amor del conductor.

De este modo, se encargó de revelar detalles de cómo surgió este nuevo amor y en qué estado se encuentra: “Hace bastante que se conocen y retomaron este vínculo ahora cuando se empezó a diluir la relación con Milett. Empezaron a charlar de nuevo, él la invitó a Punta del Este y se empiezan a dar estos encuentros en la casa de él”.

En lo que respecta al primer contacto entre ellos, la periodista expuso: “Hace un tiempo hizo la campaña de la marca de ropa de Mica, la hija del conductor”. Asimismo, aseguró que Marcelo Tinelli y Chloé Bello ya habrían hecho una presentación oficial dentro de grupos de amigos: “Ellos estaban como en una situación de pareja por más que estaban con gente, de hecho esta información me llega de allá. Tinelli no está con Milett”.

Por lo pronto, a la espera por el anuncio sobre la separación del conductor y Milett Figueroa, en Puro Show fueron a buscar la palabra de Chloé Bello, quien se mostró bastante nerviosa: “¿Qué pasó? Veo cámaras y me asusto. No, prefiero hablar de otro tema, de mi vida privada no. No soy de este mundo. Me pone muy nerviosa”.

Lejos de negar el romance, sólo atinó a ponerse nerviosa e intentar escapar de las preguntas vinculadas a su relación con Marcelo Tinelli: “No quiero hablar, no, de verdad. Te pido mil disculpas, pero no es mi mundo ni nada que ver. Entonces, no...”.