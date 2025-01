¿Cacho Deicas dejó de ser el cantante de Los Palmeras y se lanzó como solista?

Una fuerte interna en Los Palmeras se desató en los últimos días, luego que Rubén "Cacho" Deicas sufriera un ACV el pasado 9 de enero, dejándolo internado durante varios días.

Es que mientras los integrantes del grupo manifestaron que la familia del cantante no le daba información sobre su estado de salud, su hijo relató que ninguno de los compañeros de su padre se preocupó por saber cómo estaba.

"Su familia no le permite usar el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, lo cual es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como su familia. Solo sabemos lo que logramos enterarnos por terceros. No podemos hablar con él porque sus hijos no lo permiten”, contó Marcos Camino, el bandoneonista del conjunto santafesino.

Los chat que mostró el hijo de Cacho del grupo Los Palmeras.

Estas declaraciones valieron para que Luciano, el hijo más chico de Cacho Deicas, compartiera imágenes del grupo de WhatsApp del grupo tropical, donde mostró cómo Camino eliminó al cantante para "cuidarlo del estrés" tras su internación.

"Mientras estuvo internado lo tenía él el teléfono... Supongo que Marcos necesitaba algún tipo de atención y parecía ser una difusión de la banda. Siempre tuvimos una excelente relación con los chicos de la banda", expresó el hijo de Cacho, en un video que compartió en la cuenta oficial de Instagram del cantante.

Los chat del grupo Los Palmeras que expuso el hijo de Cacho.

"Es una mentira muy grande que no lo dejamos tener contacto con mi papá. Lo habían sacado del grupo del los Palmeras de WhatsApp (a Cacho) porque 'le puede causar estrés... Es muy simple contradecir lo que dice él. Mi papá me dijo: si quería hablar conmigo porque no vino a hablar y yo lo hago pasar", continuó el joven, dando más detalles de su versión de lo ocurrido.

Con todo esto, este sábado, en el ciclo Secretos Verdaderos, mostraron el gesto virtual de Deicas, el cual dejó en evidencia que en el grupo no está todo bien.

Puntualmente, Cacho cambió la información de su perfil oficial de Instagram y pasó de presentarse como "Cantante de Los Palmeras" a ser "cantante de cumbia santafesina". "Abajo antes decía cantante de cumbia de Los Palmeras y ahora dice cantante de cumbia santafecina. Esto marca una diferencia importante", relataron en el ciclo.

¿Realmente Cacho dejará el consagrado grupo para lanzarse como solista?