Pese al terrible audio de Wanda Nara hablando mal de otros niños, la hija de L-Gante apareció en su casa

Días atrás, cuando aún Wanda Nara y Mauro Icardi se dedicaban a filtrar audios de llamadas privadas entre ellos, uno de ellos se convirtió en tendencia, teniendo en cuenta las terribles palabras que usó la conductora para referirse a los hijos de la China Suárez.

Es que mientras la expareja se debatía con quien pasaba el cumpleaños Francesca, la hija que tienen en común, se dio una discusión entre ellos, y la mayor de las Nara tildó de "pendejos ajenos y ridículos" a los hijos de la actriz, quienes por ese entonces pasaban algunos días en la mansión que el futbolista compró en Nordelta (la famosa "casa de los sueños de Wanda).

"¿Qué problema tenés, si es en nuestra casa? La tuya la tenés llena de pendejos, nosotros tenemos animales. Pendejos ajenos, ridículo, y no podés atender a tu hija el día de su cumpleaños. Es una vergüenza”, se la escucha decir a la conductora, y luego agrega: "Fumate vos a los niños abandonados por sus padres en tu casa. No me banco a nenes ajenos acá””.

Ante esta filtración, los fanáticos de Tamara Báez, la madre de la única hija de L-Gante, le dejaron decenas de mensajes, dejando entrever que Wanda también hacía mención a Jamaica, con quien incluso la blonda llegó a mostrarse.

“¿O sea que Wanda se metió con tu nena también? Dice que no soporta nenes ajenos... Acá estamos contigo, Tami”, “Sor Wanda diciendo que no soporta hijos ajenos y se fue a Brasil con tu nena” y “¿Será que Wanda también dirá que Jamaica es una abandonada? Qué horror que la nena esté cerca de esa señora”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en las redes de Tamara, y para ese entonces, ella respondió que lo mejor que le podía regalar a su bebé era un "infancia sana".

En este contexto, este martes, L-Gante compartió un breve video de su hija en la piscina de la casa de Wanda en Santa Bárbara, por lo cual la menor estaría conviviendo de vez en cuando con la mediática.

¿Qué dirá Tamara sobre esto?