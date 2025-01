Todas contra Edith Hermida: la panelista rompió en llanto en Bendita en vivo

En los últimos días, Edith Hermida se convirtió en uno de los temas de los programas chimenteros, a partir de las críticas que recibió sus ex compañeras de Bendita (el ciclo televisivo de Canal 9 de Beto Casella), por lo cual terminó llorando en pleno vivo.

El escándalo comenzó con el descargo de Romina Scalora en la red social X, quien dejó de ser parte del panel del programa durante la nueva temporada. En ese momento, la joven tiró una serie de comentarios en contra de Edith pero sin nombrarla, por lo cual la locutora la tildó de "mosquita muerta" en una entrevista con Ángel de Brito.

"Yo lo pasé muy mal con esta señora que vive en canal Volver. Lo pasé mal en serio con esa señora que cada vez que aparece habla mal de alguno de sus excompañeros", le respondió Scalora a Edith.

A estas críticas se sumaron Eliana Guercio, quien comentó que le pasó algo similar con Hermida en el programa radial El Club del Moro; y Ana Sicilia, ex panelista de Bendita, que la calificó como una “pobre mina”.

Con todo esto, en Bendita se presentó un informe, lo cual, una vez terminado, hizo estallar en llanto a Edith, ya que confió que a partir de todas esas críticas realmente se "sentía mala persona por hacer echar gente".

Edith Hermida lloró en vivo y le respondió a Eliana Guercio en #Bendita por las acusaciones de Mala Compañera pic.twitter.com/5wVHWTP5Kd — uD835uDE49uD835uDE4D | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) January 30, 2025

"No me gusta ser el eje del conflicto. No me siento cómoda. Lo mío es otra cosa. Por eso estoy tan angustiada", arrancó Edith en su descargo y luego reconoció un error en su trato con Scalora: “Me enojé. Nunca me enojo con las cosas que pasan al aire. (…) Pude revertir y domesticar ese enojo. Era eso lo que yo le quise decir a ella. Y la verdad que estaba cómoda y podía trabajar perfectamente con ella”.

En tanto, defendió su conducta como compañera: “Siempre me despido de mis compañeros. A veces pasa que no me entero de que se van, como me pasó con (Ezequiel) Campa. De repente veo que no viene más y sale del grupo de panelistas, entonces le mandó un audio a Campa y a Franquito (Casella)”.

Por último, insistió en que su intención nunca fue perjudicar a nadie: “Suele mandar un mensaje a las personas que no vienen más a Bendita porque soy buena compañera en este programa y siempre. Me puedo equivocar, puedo meter la pata, puedo a veces ser demasiado vehemente en algo, pero soy buena compañera”.

En este sentido, y tras verla completamente quebrada, Alejandra Maglietti, una de las históricas panelistas de Bendita, salió a defenderla. “Yo hace 15 años que trabajo con la Chiru y si hay algo que recuerdo, cuando entré en Bendita, es que fue la única que me dio un consejo que me sirvió en estos 15 años... A lo largo del tiempo tuvimos contrapuntos, pero me di cuenta de que eso enriquecía el programa. Yo no me podía ofender. Obviamente que tuvimos discusiones en las que yo me enojé 10 minutos y después se me pasó. Son debates del programa”.

Por su parte, Beto Casella compartió algo similar y aseguró que no seguiría eligiendo a Edith para ser parte de su programa si fuera una "persona oscura".