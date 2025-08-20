No pagó la multa po exceso de carga en Las Grutas y le embargaron un costoso camión Iveco

Un transportista rionegrino sufrió el embargo de su costoso camión Iveco por no pagar una multa de 2.333.408 pesos. La provincia logró ejecutar la multa, casi cinco años después de que le vehículo haya sido detectado con exceso de carga en la nueva ruta Provincial 2, en cercanías de Las Grutas.

El exceso de carga se detectó con el sistema de pesaje dinámico instalado cerca de la rotonda que conecta la Ruta 2 con la Nacional 251. Este dispositivo detecta el peso de los camiones en movimiento y alerta antes de que lleguen al puesto de control. En este caso, los sensores confirmaron que el camión superaba las 45 toneladas permitidas, lo que derivó en la multa.

El cálculo de la sanción combina el canon por deterioro de la vía, expresado en 394 Unidades Fijas, y 1.500 Unidades de Multa, multiplicadas por el valor del litro de nafta Infinia en Viedma. El total a pagar superó los 2,3 millones de pesos. Ante la falta de descargo, Vialidad Rionegrina acudió a la Justicia para ejecutar la sanción. El Juzgado también autorizó la deducción directa de la cuenta bancaria del transportista por 2.358.418 pesos. La medida confirma la

El sistema de control de peso en la Ruta 2 funciona de manera completa: los camiones detectados con exceso de carga son detenidos en balanzas fijas, se verifica la infracción y se labra la multa. Si hay reincidencia, el vehículo puede ser retenido. Vialidad Rionegrina aclaró que existen corredores especiales para camiones de gran porte con permisos específicos, conocidos como “escalables”, que permiten transportar cargas mayores sin infringir la ley. El camión embargado no contaba con esa autorización, lo que derivó en la millonaria sanción y la intervención judicial.