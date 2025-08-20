Con qué famoso futbolista de Boca está en pareja la nieta de Susana Giménez

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, salió del perfil bajo en las últimas horas y se filtró que estaría involucrada en un romance que dará que hablar. Es que la joven, que siempre intenta esconderse de las cámaras, quedó expuesta por Pepe Ochoa, quien en LAM reveló que estaría iniciando una relación amorosa con un futbolista de Boca.

El panelista, que reemplaza a Ángel de Brito mientras está de vacaciones, eligió el camino del enigma para darle suspenso al tema. Frente a las angelitas y lanzó pistas que hicieron crecer la expectativa: "Ella, famosa. Él, famoso"; "Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo"; "No es mediática, pero no la conocemos por su talento"; "Él es muy famoso por su talento, ella, por su familia"; "Él, tope de gama, jugador de fútbol"; "Ella, modelo".

Con esa introducción, fue sumando detalles sobre cómo empezó el vínculo. “Viene de hace dos, tres meses. Rumores. Lo venimos siguiendo, lo venimos investigando y ayer van a un bar muy conocido”, relató. Y para que no quedaran dudas, sumó una descripción directa: “Estuvieron juntos, él es muy fachero. Se sientan en una mesa a los besos, los vio todo el mundo y después se retiraron juntos”.

Tras jugar a la incógnita, reveló que finalmente se trata de Nicolás Figal, jugaddor de Boca con paso en Independiente y el Inter de Miami. “El jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Sofía Celasco, la nieta de Susana Giménez”. Una confirmación que rápidamente ocupó lugar en redes sociales y medios deportivos, dado el perfil alto del futbolista.

El tema no quedó ahí, ya que el propio Pepe Ochoa aportó más pruebas a través de sus redes sociales, donde mostró capturas de interacciones virtuales entre ambos. En una publicación reciente de Nicolás Figal en Instagram, Lucía Celasco no sólo dejó su “like”, sino que comentó con un pícaro “lindooo”, gesto que muchos interpretaron como la señal más evidente de la complicidad entre ellos.

De este modo, la hija de Mercedes Sarrabayrouse y nieta de Susana Giménez quedó marcada por este romance que planeaba mantener en secreto pero rápidamente se filtró. Mientras ella mantiene su estilo discreto, todo indica que la relación con el jugador avanza a paso firme y ya sin necesidad de esconderse.