El gobierno nacional obligó a Milo J a suspender un recital en la Ex ESMA

Este miércoles por la tarde, Milo J se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego que se conociera que el gobierno nacional había suspendido un show en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos ex Esma, apenas unos minutos antes de arrancar.

Es que cuando estaba casi todo listo y el escenario ya montado, llegó la cautelar de la jueza María Alejandra Biotti, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, dándole lugar al pedido del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, con el aval del ministro Mariano Cúneo Libarona.

El espectáculo, que había sido anunciado varias semanas atrás, con entrada libre y gratuita, tenía como objetivo brindar la pre-escucha del álbum 166 (Deluxe) del músico, ante unas 20 mil personas, quienes al momento de la suspensión ya estaban haciendo fila para ingresar.

"Supongo que juntar a 20.000 personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno"



Milo J se descargó luego de que la presentación de su nuevo disco en la exESMA fuera cancelada, cuestionó las “excusas del presidente" e ironizó: "No le debe gustar la música de ahora". pic.twitter.com/5q1pnKOzLl — Corta uD83CuDFC6 (@somoscorta) February 12, 2025

Ante esto, Milo J lanzó una serie de historias en sus redes sociales en donde contaba las duras novedades. "Gente les quiero informar que lo que hoy iba a ser la pre-escucha en la Ex ESMA no se va a poder dar. El Gobierno Nacional mostró papeles y datos de salud y planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencias que sí están y dijeron que no estaban. Se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya saben cómo funciona todo esto... No voy a poder dar el show que tenía pensado, estoy muy triste", confió en sus redes.

"Tienen preparados policías afuera para reprimir a la gente, así que váyanse tranquilos a sus casas. No quiero que a ningún fan le pase nada. Pórtense bien", siguió el joven y concluyó: "Supongo que juntar a 20.000 personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno".

Luego, quien habló su madre y manager, Aldana Ríos, quien hizo mención a la “celeridad de la justicia en estos tiempos para suspender y censurar a un pibito de barrio de 18 años que lo único que hace, es arte y transmite en sus canciones y en sus letras, vivencias reales”.

Mira todos los recursos que mandó por un recital de Milo J el psiquiátrico incestuoso pero para apagar los incendios de la Patagonia NADA pic.twitter.com/Kd7vw6SMMM — Bort ?? (@soybortina) February 12, 2025

En este sentido, Ríos añadió: “Me sorprende la facilidad con la que nos extorsionaron y llenaron el lugar de camiones hidrantes, policías, motos y nos dijeron que si no suspendíamos, iban a reprimir a todos los chicos que esperaban a ingresar”.

“Ante eso, no dudamos. Agotamos todas las instancias de hablar con la verdad y presentamos todo lo que debíamos”, refirió la madre del intérprete y agregó: ”No es la primera vez que hace un show gratuito, pero es la primera vez que lo censuran”.

No obstante, la manager remarcó que contaban con los permisos pertinentes y planos de evacuación necesarios y agregó: “Ojo, porque esto ya pasó. Si mañana alguien canta una canción que no les guste, ojo con que les apaguen un equipo, corten la luz o metan presos. Es gravísimo que le tengan miedo a un chico de 18 años”.

LA MADRE DE MILO J DENUNCIA CENSURA DEL GOBIERNO NACIONAL: "Un chico de 18 años los asustó mucho"



uD83DuDD34Después de la suspensión del show de Milo J en la Ex Esma, hablamos con su mamá y manager Aldana Rios #LaHoraAnimada https://t.co/Wu4ZLjksod pic.twitter.com/woqVlAhmgx — Futurock.fm (@futurockOk) February 12, 2025

“Camilo no cobraba un sólo centavo por esto y ninguno de los fondos que se pusieron para el escenario, salieron del Estado. Esto salió por parte del bolsillo de Milo J”, concluyó la madre del artista.

Ante esto, agrupaciones de Derechos Humanos se reunieron en el sitio en el que fue suspendido el recital y denunciaron censura por parte del gobierno nacional.

“Censuraron el recital de Milo J, aquí en el predio de la ex ESMA, que iba a ser libre y gratuito, al que se habían inscrito más de 15 mil personas... Este Gobierno decidió censurarlo porque censura a los artistas que apuestan a la cultura, la memoria y que tienen cosas para decir”, expresaron en un escrito en conjunto Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nietes y el sobreviviente de la ESMA, Manuel Fernando Franco.

Evitaron q Milo J hiciera un show gratuito en la ex ESMA, pero no pudieron evitar q el espacio de la memoria se llenará de pibea y pibas q fueron a verlo.

Les salió mal , Milei.pic.twitter.com/fthSJsAC7T — El Charly (@CharlyStone79) February 13, 2025

“Agradecemos a Milo por haber elegido este lugar que tanto representa para los argentinos y argentinas”, continuó el miembro de la agrupación que, además destacó el significado del espacio para la familia del artista “que fue víctima de la dictadura”.

En esta línea, representantes de la organización pidieron “porque no haya más dictaduras, torturas y violencia institucional” y agregaron: “Entendemos que la decisión del secretario de Derechos Humanos, -ex juez Alberto- Baños, tiene que ver con apostar al negacionismo para que los jóvenes no ingresen a este lugar, así como de la jueza Alejandra Bioti, que tomó la decisión de suspender el recital”.