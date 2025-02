Muni Seligmann reveló el sexo de su bebé y confesó por qué no se lo esperaba

Muni Seligmann se encuentra transitando su sexto mes de embarazo, ya que junto a Nicolás Naymark decidieron agrandar la familia e ir por un segundo hijo. Ahora que los meses pasaron, la conductora infantil reveló que pudo ver cuál es el sexo de su bebé, por lo que decidió comunicarlo y reveló una curiosidad al descubrirlo.

Luego de lo que fue el nacimiento de Carmela, Muni Seligmann y su pareja decidieron ir por más. Es por eso que redoblaron la apuesta y la llegada del segundo bebé es un hecho, ya que sólo restan unas pocas semanas. Es por eso que, desde sus redes sociales, decidieron dar el anuncio de cuál será su sexo.

Antes de dar la revelación, la conductora infantil contó cómo se fue dando la gestación, los distintos inconvenientes que transitaron y por qué la sorprendió por completo el anuncio de los médicos respecto a si es varón o mujer.

Teniendo en cuenta que le llueven preguntas en sus redes sociales, Muni Seligmann se animó a responder: “Me preguntaron si utilicé los embriones congelados que tenía para este embarazo y la respuesta es sí. El embarazo anterior había sido natural y lo perdimos. Hace rato sentía que tenía esto congelado y quería ir por acá”.

De este modo reveló cuál es el sexo de su bebé y remarcó por qué le generó sorpresa el anuncio final “El dato más loco es que le había hecho un test genético a los embriones antes de congelarlos y me había dado que eran mujer, y resulta que es un varón”.

Más allá de esto, la conductora más querida por los niños hizo énfasis en que eso no cambia el amor y el deseo que tienen por tenerlo finalmente. Además, ante este cambio, anunció que todavía no definió el nombre: “No tenemos aún. En realidad, yo tengo uno que me gusta, pero no estamos decididos y capaz lo terminamos de definir a último momento”.

De esta manera, de cara a los últimos meses de gestación, anunció que no descarta la posibilidad de un parto poco convencional: “Me parece que en esta ocasión me voy a preparar para un parto en el agua o, al menos, hacer todo el trabajo de parto en el agua en la clínica y después la expulsión afuera en un banquito. Igual, digo esto, pero después cada una tiene el parto que puede”.