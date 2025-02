Ping pong caliente: Rodrigo Lussich opinó de sus enemigos y la ligaron Susana Giménez y Juana Viale

Rodrigo Lussich, conocido por su estilo directo y sin filtros, volvió a encender la polémica tras una entrevista en la que lanzó críticas contundentes contra varias figuras del espectáculo argentino. En conversación con Tatiana Schapiro el pasado 23 de febrero, el conductor de "Intrusos" dejó en claro su postura sobre el desempeño de algunos de sus colegas más reconocidos, entre ellos Susana Giménez, Franco Colapinto, Santiago del Moro y Juana Viale.

Durante la entrevista, Rodrigo Lussich no dudó en expresar su descontento con la conducción de "Gran Hermano" por parte de Santiago del Moro. Según su visión, el formato del reality no se ajusta al estilo del conductor. “No es el tipo de programa que él hace mejor”, sostuvo con firmeza, dejando en claro que, para él, hay otros profesionales que podrían desempeñar mejor ese rol.

El periodista también hizo referencia a la difícil situación que atraviesa Canal Trece, canal en el que trabajó hasta el año pasado con "Socios del Espectáculo". “El canal está peleando, la situación es complicada”, comentó, señalando los desafíos económicos que enfrenta la señal.

En relación a Susana Giménez, Rodrigo Lussich fue tajante al evaluar su último año en la televisión. Consideró que la diva no debería haber regresado a la pantalla chica, ya que, a su criterio, no lo necesitaba y el resultado final no fue el esperado. “Se la vio muy perdida con los reportajes, confundía nombres y no estaba en su mejor forma”, opinó, marcando diferencias con Mirtha Legrand, quien, según él, cuenta con un formato más estructurado que facilita su labor.

Otra de las declaraciones que generó revuelo fue su opinión sobre el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto. Con tono sarcástico, Lussich mencionó su relación con la China Suárez antes de reconocer que en realidad no lo conoce demasiado. “Me parece un pibe divino”, comentó entre risas, minimizando la trayectoria del joven deportista.

Pero la mayor dureza la reservó para Juana Viale. Sin tapujos, Lussich aseguró que la nieta de Mirtha Legrand no ha demostrado talento en la conducción y que su permanencia en la televisión se debe exclusivamente a su apellido. “No ha hecho esfuerzo por ser buena, y con el tiempo ha ido involucionando”, disparó sin contemplaciones.

Además, el conductor también se refirió a Nicolás Repetto, aunque sus declaraciones en este caso fueron menos filosas. A lo largo de la entrevista, quedó claro que Lussich no tiene reparos en manifestar sus opiniones sin preocuparse por las repercusiones.

Las declaraciones del periodista no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron reacciones en redes sociales. Mientras algunos apoyaron su franqueza, otros lo criticaron por su dureza. Lo cierto es que, una vez más, Rodrigo Lussich logró lo que mejor sabe hacer: dar de qué hablar y poner en el centro de la escena el debate sobre el talento y la permanencia de ciertas figuras en la televisión argentina.