Se destapó por qué Wanda Nara bajó a L-Gante del viaje a Turquía: “Está todo mal”

Wanda Nara plantó a L-Gante y no lo llevó a Turquía. .

Pese a que Wanda Nara tenía pactado viajar a Turquía de la mano de L-Gante para asistir a la gala en la que se otorgará el polémico premio a la “Mejor mujer del año”, a último momento lo bajó. Ante esto, se filtró la razón por la que tomó esta decisión y se supo que las cosas no estarían bien con su pareja.

En algún momento se llegó a barajar la posibilidad de que el cantante hiciera un recital en Turquía. Sin embargo, sobre la hora del viaje no quiso llevarlo. Para evitar polemizar, L-Gante se adelantó y trató de explicar qué sucedió, por lo que se lamentó por no poder “acompañar a su novia” y acusó a que la lesión de clavícula se lo impidió.

Sin embargo, Yanina Latorre confesó que ese no fue el problema principal por el que quedó afuera del viaje. “No sé si tan novia todavía”, comenzó diciendo para poner en contexto el nivel de crisis. Asimismo, agregó que la relación no atraviesa por un buen momento: “Está todo mal y no por la clavícula”.

Fue así como contó lo que habría hecho el cantante para hacerla enojar: “Él habría desaparecido tres o cuatro días antes de este viaje porque se fue de gira y no musical”. Fue así como la panelista expuso que es habitual en L-Gante estas desapariciones sin aviso, las cuales tienen a Wanda Nara muy nerviosa: “Vuelve a sus debilidades”.

De este modo, esto podría poner en riesgo la relación, ya que no es la primera vez que sucede: “El entorno de Wanda está muy preocupado. La primera vez que lo dejó, fue por esto. El problema es que él tiene debilidades, es muy difícil salir”.

“Hay momentos en que él no hace esa vida con ella porque de ella podemos decir cualquier cosa, pero es una mujer muy sana”, lanzó Yanina Latorre. Por lo que remarcó que si ya hubo separación por ésto, hay temor porque vuelva a ocurrir: “Ahí vinieron los quilombos entre ellos dos antes del viaje. No es por la clavícula, ni el médico, ni nada”.

Asimismo, destacó que es la primera vez que Wanda Nara logra marcarle un límite a L-Gante: “El entorno de Wanda está un poco ilusionado con que ella entre en razón y no se amigue, pero el tema es que (a ella) le tira mucho L-Gante”. Y cerró hablando sobre cómo impacta en su círculo íntimo: “Norita apoya a su hija públicamente pero… Cuando yo a Wanda le digo cosas me dice ‘Ay pareces mi mamá’ y se enoja”.