Charlotte Caniggia confesó por qué nunca tiene plata y quién le compra todo

Charlotte Caniggia visitó Nadie Dice Nada y se animó a hablar como nunca antes de su vida privada. Es por eso que incluso hizo alusión a su situación económica, algo de lo que siempre se jactan ella y su hermano Alex. En este contexto, la modelo sorprendió al mostrar cuánto dinero llevaba en su billetera y el motivo de esto.

A medida que la charla avanzaba, la modelo se animó a mostrar qué es lo que lleva en su cartera. Es por eso que comenzó a mostrar su look y a sacar los accesorios que la acompañan en si día a día: “Tengo un blush hecho mier..., este perfume de hombre que la rompe. (...) Tengo alcohol en gel porque a mí me encantó la pandemia... Estar encerrada, sin gente. Un pequeño facial”.

En este sentido, mostró que también tenía su billetera en la cartera. Es por eso que generó curiosidad cuánto dinero suele tener encima Charlotte Caniggia para moverse en la cotidianeidad. Es por eso que sorprendió al sacar un solo billete: “Hoy no traje plata, pero tengo 20 pesos”.

Esto despertó la risa de todos los presentes, por lo que Nicolás Occhiato, el conductor, consultó: “¿Pero qué hacés con 20 pesos?". A lo que allí Charlotte Caniggia expuso por qué no tiene dinero y quién es la persona que le banca todos sus gustos: “Porque me paga mi novio las cosas. No tengo que llevar plata. Tengo 20 pesos por si... no sé”.

Para salir de este rol, la modelo decidió charlar de otras cuestiones de su vida privada. Es por eso que comenzó confesando que su vida no es como se muestra en televisión: “Tengo un personaje armado para la tele. Te lo pueden decir mis amigos, mi novio, que nada que ver, soy otra persona”.

Tanto es así, que incluso expuso que mantiene una vida religiosa. Es que de su bolso sacó un rosario y contó cómo fue que llegó a ella y cuál es la importancia que tiene: “Tengo un rosario que está bendecido por el Papa, que me lo regaló un amigo de mi novio. Y gafas”.

“Tengo una biblia en el auto para protección. No la leo, pero si rezo en casa antes de dormir, a escondidas porque no quiero que Roberto se ría de mí”, agregó. Y contó que incluso cada noche se toma un momento para hablar con Dios: “Me da vergüenza porque viste que hoy en día la gente no está muy en la Iglesia y todas esas cosas. A mí me hace bien rezar, mi mamá me enseñó, ella es católica”.