Yanina Latorre reveló por qué se peleó con Débora D'Amato: “Me traicionó en el peor momento”

Hace ya varios años que Yanina Latorre decidió romper su vínculo con Débora D'Amato, pero jamás quiso ahondar demasiado en las razones que la impulsaron a esta decisión. Ahora, que el tiempo pasó y tiene su propio programa, se animó a revelar la intimidad de qué fue lo que le hizo cortar el vínculo y asegurar que no hay retorno.

En Sálvese Quien Pueda, su programa, Yanina Latorre habló sobre Débora D'Amato y por primera vez ventiló por qué se sintió herida: “Yo me pelee con Débora D’Amato porque me traicionó en el peor momento de mi vida, cuando me pasó todo lo que me pasó con Diego en el año 2017”.

Para darle un contexto a la historia, contó qué rol cumplía en su familia: “Ella era mí amiga y de Diego éramos íntimos, cuando ella laburaba de panelista de Rial en Intrusos. Contó cosas que no debería haber contado, pero cosas muy íntimas de la familia. Rial de repente comenzó a tener dato de cómo yo manejaba la guita en casa, los bancos… Cosas que yo le había contado. Ella era familia mía. Fuimos familia”.

“Ella un día empezó a decir, Diego no se separa porque es un boludo, ella maneja la cuenta del banco… Cosas así que ni se sabían de nosotros. ¿Quién se lo contó a Rial? ¿Cómo sabía Rial cómo era Diego en el cajero automático?”, mencionó dando a entender que fue Débora D'Amato la que filtró todo.

“¿La encaraste en algún momento? ¿Le dijiste por qué haces esto?”, le consultó Fede Popgold. A lo que Yanina Latorre respondió: “Un día mi mamá le empezó a escribir al aire, la trató de traidora y ella empezó a llorar: ‘La mamá de Yanina me insulta’. Y nada, la bloqueé de todos lados”.

Pero eso no fue todo: “Y después, hizo algo que fue muy muy feo, en el peor momento mío familiar, Diego no es un hábil declarante y para sumarse un poroto ella como panelista de Rial, que la entiendo pero no es con tu familia amiga en el peor momento, lo convenció para dar una nota con Rial que fue la peor de su vida”.

“Yo estaba a los tiros con Diego. Esa noche lo llevó a comer a la casa de Rial, fueron contra mi voluntad y sin decirme. Al otro día Diego dio una nota en vivo, yo salía de LAM con Ángel y nos pusimos a ver la nota en el auto. Ángel me mira y me dice: ‘¿Diego está en Intrusos?’. Salíamos de LAM en El Trece, que terminábamos y empezaba Intrusos. Yo no sabía nada, si sabía que Diego se iba a meter en la boca del lobo no lo dejo ir”, cerró sobre esta actitud de esconderse para sacar beneficio de esta nota a escondidas de ella.