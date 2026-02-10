Las vacaciones de verano suelen mostrar a las celebridades en playas soñadas y hoteles cinco estrellas, pero también hay lugar para volver a la infancia. En esta oportunidad, Pampita eligió cambiar el relax por la aventura y viajó a Orlando, Estados Unidos, para disfrutar de unos días inolvidables en los parques de Universal Studios, rodeada de fantasía y atracciones icónicas.

Lejos de los destinos paradisíacos habituales, Pampita apostó por la diversión pura junto a Anita García Moritán y Beltrán Vicuña, quienes la acompañaron en una experiencia llena de juegos y personajes legendarios. Como cada año, la modelo volvió a demostrar que prioriza viajes donde sus hijos puedan reír, explorar y vivir momentos únicos.

A través de sus redes sociales, Pampita compartió una serie de fotos que rápidamente se volvieron virales. En las imágenes se la vio recorriendo los parques, posando junto a figuras emblemáticas del cine y disfrutando de cada atracción con entusiasmo. La conexión con Anita García Moritán y Beltrán Vicuña fue uno de los detalles más destacados por sus seguidores.

Entre castillos, mundos mágicos y escenarios de película, Pampita se dejó llevar por la nostalgia. Harry Potter, Kung Fu Panda y otros personajes fueron parte del recorrido que transformó la jornada en un verdadero viaje a la niñez, tanto para los chicos como para ella.

En uno de los posteos, Pampita sorprendió al acompañar las fotos con una cita de Harry Potter and the Deathly Hallows, de J.K. Rowling. La frase, atribuida a Hermione Granger, sumó un toque reflexivo y mágico a una experiencia que ya estaba cargada de simbolismo y emoción.

En cuanto a su estilo, Pampita marcó tendencia con looks comfy ideales para largas caminatas. Jeans, zapatillas deportivas y camperas abrigadas fueron las prendas elegidas para enfrentar el clima invernal del norte sin perder elegancia ni comodidad.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar y llenaron las publicaciones de elogios y mensajes de cariño. Muchos destacaron la naturalidad con la que Pampita comparte momentos familiares y la forma en que combina maternidad, diversión y estilo.

Así, Carolina Ardohaín cerró su temporada de descanso de una manera distinta: lejos del mar, pero cerca de la fantasía. Con Anita García Moritán y Beltrán Vicuña, convirtió un viaje a Universal Studios en un recuerdo inolvidable que quedó inmortalizado en fotos.