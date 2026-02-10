El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, mantuvo una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en el marco de una agenda destinada a fortalecer el trabajo conjunto entre ambos gobiernos. El encuentro forma parte de una estrategia permanente orientada a optimizar recursos y mejorar la prevención en todo el territorio provincial.

Durante la reunión, las autoridades abordaron temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico, la coordinación operativa y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Según se informó, el objetivo es consolidar mecanismos de cooperación que permitan una mayor efectividad en las acciones preventivas y operativas.

Otro de los puntos destacados fue el análisis de los avances en materia de servicio penitenciario, un eje que la provincia viene desarrollando con inversiones en infraestructura, planificación y fortalecimiento institucional. Neuquén expuso los progresos logrados y la importancia de sostener un trabajo alineado con Nación.

Nicolini remarcó que estos espacios de encuentro “permiten coordinar acciones y compartir experiencias para consolidar una agenda común en materia de seguridad”. El ministro valoró especialmente la continuidad del diálogo como herramienta para mejorar la gestión en áreas estratégicas.

Asimismo, subrayó que Neuquén impulsa una política integral de seguridad, basada en la profesionalización de sus fuerzas, el fortalecimiento penitenciario y el despliegue territorial. En ese marco, la articulación con Nación constituye un apoyo clave para sostener y ampliar estos procesos.

El Gobierno provincial reafirmó su compromiso con el desarrollo de políticas de prevención del delito, consolidando un esquema de trabajo interjurisdiccional que permita responder de manera más eficiente a las demandas de la ciudadanía