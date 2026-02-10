¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Febrero, Neuquén, Argentina
De estreno

Las polémicas camisetas alternativas que presentaron River y Boca

El Millonario y el Xeneize lanzaron oficialmente su tercera indumentaria y ya levantaron el debate en las redes. Cuándo la estrenan ambos y dónde comprarla.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 10 de febrero de 2026 a las 11:23
Las terceras equipaciones de River y Boca se presentaron en simultáneo.

En un día de presentaciones, BocaRiver lanzaron simultáneamente camisetas alternativas para esta temporada, en ambos casos su tercera equipación. Ambos patrocinados por Adidas, el Millonario presentó una poco usual tercera equipación en color violeta, que se suma a la titular blanca y la alternativa negra y roja, en tanto que en la casaca "visitante" del Xeneize predomina el color blanco, con vivos azules y amarillos, colores tradicionales de la primera equipación.

En cuanto a la de River, el diseño es muy similar al de la camiseta titular, pero con el  violeta como color principal reemplazando al blanco. Además, en la parte posterior del cuello se ubica la inscripción "Grandeza", lema de la institución. Por otra parte, el kit completo incluye un short del mismo color que la casaca y otra alternativa en color blanco. Las medias, también son violetas e incluyen la banda roja en diagonal.

Los referentes de River presentaron la nueva equipación.

Por el lado de Boca, el diseño se inspira en los murales del barrio y tiene franjas con distintos degradados en los que cambian de lugar los colores azules y amarillos, mientras que las mangas son blancas con vivos azules. En el video institucional con el que el Xeneize presentó la camiseta se ven distintos murales que hay en el barrio del club, sumado a un cartel que dice “Dale Boca, dale”.

Cuánto sale la nueva camiseta de ambos

Tanto para el Millonario como para el Xeneize los precios que se manejan son los mismos, en su versión hincha (Aeroready) la flamante camiseta cuesta $149.999, mientras que la versión jugador (HEAT.RDY) tiene un valor de $219.999 ($249.999 la de manga larga). La edición femenina sale $139.999 y la de niños $109.999. Por su parte, el precio del short es de $109.999 y el de las medias $21.999. El estreno de la nueva pilcha en ambos casos podría darse en los partidos de Copa Argentina, ante Ciudad de Bolívar y Gimnasia de Chivilcoy respectivamente.

