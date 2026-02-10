Este martes, el Clan Sena fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en la provincia de Chaco el 2 de junio de 2023. César Sena, autor del crimen, recibió la máxima pena, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron hallados culpables como partícipes necesarios.

El juicio por este caso se desarrolló bajo la supervisión de la jueza Dolly Fernández, quien encabezó la audiencia en la que se dio a conocer el veredicto. En la misma audiencia, Gustavo Obregón fue condenado a cuatro años y diez meses por encubrimiento agravado, mientras que Fabiana González y Gustavo Melgarejo recibieron penas de cinco y dos años y diez meses de prisión, respectivamente, por encubrimiento.

César Sena fue hallado responsable del homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras que sus padres, Emerenciano y Marcela, fueron considerados partícipes primarios del mismo delito. Todos los miembros del Clan Sena cumplirán prisión perpetua, por su directa implicancia en el asesinato de Cecilia.

La sentencia también alcanzó a otros implicados, entre ellos, Obregón y González, quienes fueron condenados por encubrimiento, mientras que Melgarejo recibió una pena menor por encubrimiento simple. Los involucrados participaron virtualmente en la audiencia, donde se confirmó el peso de las pruebas en su contra.

Cecilia Strzyzowski

El femicidio de Cecilia Strzyzowski, de 28 años, ocurrió en una franja horaria de 45 minutos, entre las 12:16 y las 13:01 del 2 de junio de 2023. Cecilia había ingresado a la casa de la familia Sena, engañada con la promesa de un nuevo comienzo en Ushuaia, pero nunca volvió a salir, siendo asesinada en el interior de la vivienda de la calle Santa María de Oro al 1400.

A lo largo de la investigación, la Fiscalía estableció que la joven fue asesinada mientras César Sena estuvo a solas con ella en la vivienda. Los testimonios, el análisis de cámaras de seguridad y los registros de teléfonos celulares permitieron reconstruir el crimen y confirmar la participación de los demás miembros del Clan Sena, quienes fueron responsables tanto del asesinato como de la posterior encubrimiento del hecho.