La posibilidad de un casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvió a instalarse con fuerza en el mundo del espectáculo y generó una enorme expectativa entre sus fanáticos. Sin embargo, fue la propia cantante quien decidió bajar un cambio y explicar por qué, a pesar del amor, todavía no hay una confirmación oficial sobre la boda.

En diálogo con De 12 a 14, por El Tres TV, Tini Stoessel se mostró reflexiva al hablar de su vida personal. Lejos de esquivar el tema, reconoció que atraviesa un momento de estabilidad emocional que le costó muchos años construir. “Sigo con terapia, pero hoy encontré la felicidad”, afirmó, dando a entender que ese equilibrio es clave para pensar cualquier decisión a futuro.

Al profundizar sobre su relación con Rodrigo De Paul, la cantante dejó en claro que el vínculo atraviesa un gran presente. “Disfrutando, acompañándonos mutuamente con mis amigas, con Rodri, la verdad que está todo tan bien que no lo quiero quemar”, expresó, marcando su deseo de cuidar la intimidad y no apresurar definiciones.

Fue allí donde Tini Stoessel explicó el motivo central por el cual puso en duda el casamiento. “Yo no voy a contar algo estando sola, falta un otro. Hay que esperar un poquito más. A mí me encantaría”, dijo, dejando abierta la puerta al compromiso, pero remarcando que no depende solo de su voluntad.

Las declaraciones tuvieron un impacto inmediato en redes sociales, donde los seguidores interpretaron sus palabras como una confirmación encubierta. El tema también fue abordado en LAM, donde comenzaron a circular versiones más concretas sobre los posibles planes de la pareja.

Mientras tanto, Tini Stoessel continúa enfocada en su carrera musical y en la gira Futtura, con la que recorre el país. La artista destacó el desafío personal que implica el tour y adelantó que el show tiene una fuerte carga emocional, reflejo del momento introspectivo que atraviesa.

En ese contexto, la periodista Pilar Smith reveló en LAM que el lugar elegido para la boda sería Dock Haras, en Exaltación de la Cruz. Según contó, se trata de un espacio exclusivo que garantizaría privacidad, una prioridad tanto para Tini Stoessel como para Rodrigo De Paul.

Finalmente, también trascendió que la fecha tentativa sería en diciembre, durante el receso futbolístico. “El casamiento va a ser en diciembre, ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo”, aseguró Smith. Por ahora, el amor está firme, pero la confirmación oficial todavía deberá esperar.