Martes 13 de Enero, Neuquén, Argentina
La China Suárez disfruta de Turquía entre esquí, compras y pilates, mientras Icardi entrena en el Galatasaray

La actriz compartió imágenes de sus días en Turquía donde combina actividades al aire libre y rutinas de ejercicio, mientras su pareja, Mauro Icardi, se concentra en el club Galatasaray.

Por Redacción

Martes, 13 de enero de 2026 a las 11:57
Eugenia “China” Suárez aprovecha su estadía en Turquía para compartir con sus seguidores momentos de su día a día mientras su pareja, Mauro Icardi, se encuentra concentrado con el equipo Galatasaray.

El lunes por la noche, la actriz publicó un carrete de fotos donde se la ve disfrutando de una tarde de esquí en la nieve, acompañada por su hija Rufina. Esta publicación rápidamente recibió numerosos “me gusta” en sus redes sociales, destacando la conexión familiar y el disfrute al aire libre.

Además, madre e hija fueron captadas en Zorlu Mall, un reconocido centro comercial de Estambul que alberga tiendas de marcas de primera línea. Allí, se dedicaron a una tarde de compras, mostrando un lado más relajado y cotidiano de su viaje.

Por último, esta mañana Suárez compartió en sus historias de Instagram su rutina de entrenamiento. Vestida con un conjunto negro ideal para pilates, mostró los ejercicios que realiza para mantenerse en forma, reflejando su compromiso con la actividad física durante su estadía.

 

 

