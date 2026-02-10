¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Febrero, Neuquén, Argentina
Indignante

Tiene 15 años, escapó de un control y manejaba una moto robada en Neuquén por el paseo costero de Cipolletti

El adolescente fue interceptado en la zona rural del balneario municipal tras intentar huir. El rodado tenía pedido de secuestro por robo desde 2020. Intervino la Policía y se dio aviso a SENAF.

Por Redacción

Martes, 10 de febrero de 2026 a las 10:21
Un operativo de rutina en el sector rural del Balneario Municipal de Cipolletti terminó con un adolescente de 15 años demorado y una motocicleta secuestrada. El vehículo tenía pedido de secuestro vigente por un robo denunciado en Neuquén hace más de cinco años.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Montada, en conjunto con inspectores de Tránsito municipal, que realizaban tareas de control en la zona.

Intentó escapar cuando lo iban a identificar

Durante el operativo, los efectivos advirtieron la circulación de una motocicleta y procedieron a identificar a su conductor. En ese momento, el joven aceleró y escapó del lugar.

La huida duró pocos minutos. Los policías lograron interceptarlo a la brevedad y constataron que se trataba de un menor de edad, de 15 años.

La moto tenía pedido de secuestro por robo

Tras verificar los datos del rodado, los uniformados confirmaron que la motocicleta presentaba pedido de secuestro vigente desde el 25 de septiembre de 2020, en el marco de una causa por robo solicitada por la Comisaría Primera de Neuquén.

El vehículo quedó secuestrado en el lugar.

Intervino SENAF

El adolescente fue trasladado a la Comisaría 4° de Cipolletti. Por tratarse de un menor de edad, se dio intervención a personal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

La causa quedó a disposición de la Justicia, mientras el rodado será restituido conforme avance el expediente correspondiente.

