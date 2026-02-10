En la noche de este lunes, personal policial de la Unidad 1° tomó intervención en un hecho de daños registrado en el edificio de IPROSS, la obra social provincial, ubicada en la intersección de calles Rivadavia y Guido en pleno centro de Viedma.

La situación fue advertida por un efectivo que se encontraba cumpliendo servicio adicional en el lugar, quien informó que cuatro jóvenes a bordo de bicicletas habrían provocado la rotura de un vidrio del establecimiento para luego retirarse rápidamente.

Con las características aportadas, móviles policiales realizaron un operativo de búsqueda en la zona céntrica y lograron interceptar a los involucrados en inmediaciones de calles Güemes y Mitre. Como resultado, se procedió a la demora de los mayores de edad, quienes fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que se dio intervención a los organismos pertinentes para el tratamiento de los menores.

Posteriormente, la delegada de la obra social provincial manifestó su intención de radicar la denuncia penal por los daños ocasionados. Ante ello, se dio aviso al fiscal en turno, quien dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes en el edificio y que los demorados quedaran a disposición de la Justicia.

El procedimiento permitió esclarecer rápidamente el hecho y garantizar la continuidad de las actuaciones judiciales. La policía destacó la importancia de la intervención inmediata del personal adicional que advirtió la situación y la coordinación de los móviles que lograron interceptar a los sospechosos en pocas cuadras