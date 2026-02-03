La ausencia de Nancy Pazos en la pantalla de Telefe sigue generando ruido y versiones de todo tipo. Desde diciembre pasado, la periodista política no volvió a aparecer en A la Barbarossa, el magazine matutino del canal, y el silencio oficial alimentó especulaciones sobre un posible conflicto contractual o un cambio de rumbo profesional.

En medio de ese escenario, fue Ángel de Brito quien decidió ponerle punto final a los rumores. El conductor de LAM utilizó su cuenta personal de X (ex Twitter) para aclarar qué hay de cierto y qué no en las versiones que circularon durante las últimas semanas en el mundo del espectáculo y la televisión.

Uno de los rumores más fuertes indicaba que Nancy Pazos podría dejar Telefe para mudarse a El Trece. Sin embargo, Ángel de Brito fue tajante al respecto y aseguró que esa posibilidad está completamente descartada, ya que desde la gerencia del canal de las pelotas desmintieron de manera categórica esa versión.

Otra de las especulaciones apuntaba a un supuesto pedido económico excesivo por parte de la periodista para volver al programa. Sobre ese punto, Ángel de Brito explicó que la información es falsa y recordó que Nancy Pazos es empleada del canal desde 2018, con contratos que se renegocian habitualmente entre octubre y diciembre.

Según detalló el conductor de LAM, este año fue una excepción en esa dinámica debido al cambio de autoridades dentro de Telefe, lo que habría demorado definiciones administrativas y generado confusión tanto dentro como fuera del canal.

Además, Ángel de Brito adelantó que Nancy Pazos tampoco regresará al programa el lunes 9 de febrero, fecha en la que Georgina Barbarossa volverá a la conducción tras sus vacaciones. En ese sentido, deslizó que la periodista tiene acordado no participar del ciclo cuando quien conduce es Robertito Funes Ugarte.

Finalmente, el periodista reveló un dato clave que explica la falta de novedades inmediatas: Nancy Pazos viajará de vacaciones a Nueva York hasta el mes de marzo. De esta manera, cualquier definición sobre su futuro televisivo quedará en pausa hasta su regreso al país.