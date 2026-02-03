La preocupación se apoderó del ambiente artístico cuando se supo que Peter Lanzani había sido internado de urgencia por un cuadro de apendicitis. La noticia circuló rápidamente y generó inquietud entre colegas y seguidores, atentos a cada información que surgía sobre el estado del actor, una de las figuras más queridas de su generación.

Luego de varios días de hermetismo, el propio Peter Lanzani decidió reaparecer públicamente y llevar calma. A través de sus redes sociales, compartió una foto desde su casa que rápidamente se viralizó y fue celebrada por sus fans, quienes aguardaban una señal directa que confirmara su buen estado de salud.

En la imagen, se lo puede ver de perfil, aún con bata hospitalaria y la pulsera de internación, pero ya fuera del sanatorio. El actor acompañó la postal con un mensaje sincero y agradecido, en el que explicó que había sido operado con éxito y que se encontraba descansando en su hogar, lejos de cualquier complicación.

La intervención quirúrgica fue confirmada por su representante, Javier Braier, quien detalló que Peter Lanzani fue operado el domingo en una clínica de la ciudad de Buenos Aires. Según explicó, el malestar comenzó durante el fin de semana y derivó en una operación que resultó exitosa, permitiendo una rápida recuperación.

El lunes por la noche, la situación había generado alarma luego de que en LAM (América) se informara sobre una descompensación que motivó su internación en el Sanatorio Colegiales. Sin embargo, el cuadro fue controlado a tiempo y los médicos decidieron avanzar con la cirugía de manera preventiva.

Desde el entorno del actor de Argentina, 1985 remarcaron que, si bien la intervención fue de urgencia, la evolución fue positiva. En poco tiempo recibió el alta médica y pudo regresar a su casa, donde continúa con reposo y seguimiento profesional.

Mientras se recupera, Peter Lanzani ya tiene la mirada puesta en su próximo desafío laboral. Se trata de una nueva producción de Netflix, dirigida por Santiago Mitre, en la que compartirá elenco con Verónica Llinás, en un thriller político que promete generar impacto.

Así, tras el susto y con un mensaje de optimismo, Peter Lanzani vuelve a mostrarse activo y agradecido. La foto desde su casa no solo despejó rumores, sino que también lo volvió a colocar en el centro de la escena, esta vez con buenas noticias y nuevos proyectos en el horizonte.