Martes 03 de Febrero, Neuquén, Argentina
Fútbol neuquino: la Copa Provincial femenina confirmó cuadro y cruces

La competencia ya tiene el cuadro armado, donde los equipos de diferentes localidades buscarán la primera corona del año.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 03 de febrero de 2026 a las 14:12
Pacífico y Confluencia inician en cuartos de final por ser los dos mejores equipos de la zona

La Liga de Fútbol de Neuquén sorteó en la tarde del lunes, el cuadro y los cruces definitorios para la primera edición de la Copa Provincial Femenina, competencia que reúne a los principales equipos de las diferentes ligas del territorio neuquino.

La competencia entra en su primera fase, donde los equipo de la región norte se enfrenta entre sí, el 8 de febrero Valkirias de Andacollo se medirán con Chos Malal, y mientras que 4 de Agosto se verá las caras ante Pehuenches de Buta Ranquíl, ambos partidos a partido único.  

Posteriormente en fase tres, las ganadores del primer cruce se medirán con Cumbres de San Martín de los Andes, y las vencedoras del segundo cruce, se verán las caras con San Francisco de Junín, ambas series a partido ida y vuelta el 15 y 22 de febrero.

cuadro definitorio para la competencia

El cuadro final de cuartos de final iniciará el primero de marzo, donde los elencos del Oficial A de LIFUNE harán su presentación más los dos clasificados de la fase 3. Por sorteo, quedó determinado que Pacífico y Confluencia jugarán con  los equipos del interior, mientras que Maronese se verá ante Atlético Neuquén, y Vecinal hará lo propio con Independiente.

Los cuartos de final darán inicio el primero de marzo, la vuelta será el 8 del mismo mes. Las semifinales serán a partido único en cancha neutral el 15, y la final el 22 del tercer mes del año.

Será la primera edición de la competencia en la categoría femenina, en el 2022 se había disputado la Copa Integración, que también tuvo equipos de la Cordillera y el norte neuquino participando. En aquella oportunidad, el título quedó para Pacífico.

