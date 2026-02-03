Este jueves 5 comienza otra edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia en la Isla 132 de Neuquén Capital. Los artistas ya están confirmados y ya se conocen los sorteos, el mapa del predio, las novedades y las actividades para hacer en el predio.

Además es un evento accesible ya que se podía solicitar servicio puerta a puerta para llevar y traer al evento a personas con discapacidad que deseen asistir. Además hay un sector preferencial acondicionado para estas personas.

Por otro lado, quienes no cuenten con vehículo propio o deseen ir en transporte público para evitar las filas y el estacionamiento, pueden tomar los colectivos gratis de la Municipalidad.

Los colectivos saldrán los cuatro días de evento hacia el predio a partir de las 16. El último servicio de regreso será a las 3am desde la calle Comahue. Las frecuencias serán de aproximadamente 20 minutos, sin ningún costo.

Los viajes saldrán desde el Parque Central hasta la Isla 132. Las paradas son: a la ida Mitre y Corrientes. A la vuelta Comahue y Boerr.

Para quienes tomen este colectivo les conviene ingresar por calle Río Negro ya que por allí se accede de forma más directa al predio y al sector gratuito. En caso de tener entrada preferencial, conviene ingresar por calle Linares.