La Municipalidad de Neuquén inauguró este martes un nuevo parque de juegos en el sector del Balcón del Valle, dentro de Parque Norte, con una propuesta que une recreación e identidad regional. El espacio tiene como figura central a Kuyen, un zorro de la barda representado en un mangrullo de gran escala que ya se convirtió en el principal atractivo para niñas, niños y familias.

El nombre del parque surgió a partir de la participación de vecinos y vecinas, y la estructura principal —un zorro patagónico de más de cinco metros de altura— fue pensada tanto como juego integral como símbolo de la fauna característica de las bardas neuquinas.

Un zorro gigante que invita a jugar

El nuevo parque incorpora una gran platea de hormigón armado de 650 metros cuadrados destinada al área de juegos y 100 metros cuadrados de veredas perimetrales. El diseño incluye piso blando con tonalidades que remiten a la barda, iluminación LED de alta potencia y equipamiento inclusivo y saludable.

“Esta es una de las 20 plazas que tenemos previsto contruir en la ciudad. En este caso, es una zorrita que, no solo incluye el juego para los chicos, sino también toda la plaza blanda que hace que realmente se disfrute un montón”, expresó la jefa de la Secretaría de Gabinete, María Pasqualini, durante la inauguración.

El parque también suma mobiliario urbano con kits de mesas y asientos pensados para la permanencia y el encuentro, en un sector de la ciudad que en los últimos años consolidó su perfil recreativo y turístico.

Inversión y planificación

La obra demandó una inversión superior a los 300 millones de pesos. Desde el municipio remarcaron que el proyecto forma parte de una política sostenida de desarrollo de espacios públicos en distintos barrios.

Pasqualini recordó que en los próximos días inaugurarán un parque con forma de castillo en el barrio Santa Genoveva y vinculó estas intervenciones con la administración de recursos municipales: “Esto es muy importante porque trabajamos bajo el concepto de cuentas ordenadas. La Municipalidad tiene sus cuentas ordenadas y más del 40% de su presupuesto impacta en grandes obras que necesita la ciudad”, agregó.

Juegos para distintas edades

Además del mangrullo principal, el parque temático incorpora hamacas, calesitas, túneles y un juego giratorio de diseño novedoso. También instalaron laberintos pensados para primeras infancias, con propuestas lúdicas orientadas al desarrollo motriz.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa institucional, Noelia Rueda Cáceres, destacó el vínculo entre el diseño del espacio y el entorno natural: “este mangrullo de gran porte vincula a la ciudadanía con la fauna de Parque Norte. También el piso blando tiene esas características del color de nuestra barda y los juegos de vanguardia como spinner o palestra que apuntan a mejorar la motricidad de las infancias”.

Lo que viene en Parque Norte

La funcionaria también adelantó que el municipio proyecta nuevos parques temáticos tanto en Plaza Las Américas, en el barrio Santa Genoveva, como detrás del Observatorio Astronómico, también en Parque Norte.

"Haremos el Mangrullo Cueva inspirado en la geografía de nuestra localidad”, adelantó Pascualini.

Con Kuyen ya en funcionamiento, el Balcón del Valle suma un nuevo punto de encuentro que combina paisaje, juego y referencias propias del territorio, en una zona que concentra cada vez más actividades al aire libre para las familias neuquinas.