En los últimos días se descontroló por completo el incendio en Cholila, en la cordillera de Chubut, lo cual obligó a los brigadistas a replegarse del avance de las llamas. El operativo se está desarrollando con refuerzos de distintas provincias, en medio de condiciones climáticas complejas, altas temperaturas y viento.

Más de 500 brigadistas, bomberos y personal de apoyo trabajan en los distintos frentes, con el respaldo de una veintena de medios aéreos y recursos terrestres como autobombas, topadoras y camionetas.

Desde Junín de los Andes partió un grupo de brigadistas para colaborar con los trabajos. Ignacio Salotto, jefe de cuadrilla, comentó en diálogo con La Mañana es de la Primera, transmitido por Canal 24/7 y AM 550, que ya son el cuarto grupo que va a hacer relevo al sur.

Salotto relató que llegaron a la localidad el sábado pasado y el domingo ya subieron a la línea de fuego para trabajar en la reactivación del foco en Puerto Patriada, el cual se estaba acercando a los hogares en Cholila.

El brigadista destaca que este lunes hubo mucho viento y que afortunadamente lograron salvar dos casas de la zona que estaban en el medio del bosque. Además agregó que cuando descendían comenzó a llover, lo cual no apaga el foco pero trae alivio a los trabajos. En El Hoyo llovió casi toda la noche del lunes, lo cual significa una ventana para el esfuerzo de los brigadistas. Sin embargo el brigadista aclaró que para que el incendio se apague completamente solo con lluvia debería llover por lo menos todo un año.

En estos días estuvieron trabajando con herramientas manuales ya que no contaban con agua. El objetivo para este martes es plantar una motobomba y asegurar el sector con línea de agua.

Salotto detalló que con el viento del lunes el fuego avanzaba 100 metros en menos de un minuto, poniendo en riesgo así las viviendas cercanas. Según indicó, actualmente el fuego estaría a 5km de la zona poblada.

Los brigadistas están trabajando con dos aeronaves, un anfibio y otro avión que solo carga en pista. "Los pilotos por ahora están tirando a discreción, donde ellos ven que alguna casa corre peligro o donde pueden frenarlo un poco para que no avance hacia el pueblo", explicó Salotto.

Además agregó que al no haber vertientes ni lagos cerca se les imposibilita trabajar con agua, por lo cual esa parte depende de los aviones hidrantes. "Cholila no tiene agua hace veinte días, así que también hay camiones asistiendo los tanques de agua de las viviendas". En total cada día los combatientes recorren 70km de ida y vuelta, ya que duermen en El Hoyo.

Las colectas de donaciones y la ayuda estatal

En cuanto a las donaciones y la última polémica sobre supuestas campañas de colecta falsas, el brigadista comentó que en Cholila no han visto viviendas afectadas por lo cual no está al tanto de donaciones que hayan llegado. Destacó que la gente local se les acerca y los ayuda con lo que pueden.

Salotto también relató que el Gobierno de Neuquén los ha acompañado con lo que necesitan. "Estamos muy bien, a los de Santa Cruz también se los ve bien, no hay gente sin zapatos con ropa rota o quejándose por mal estado físico", aclaró el brigadista sobre el acompañamiento y el estado.

Mira la nota completa: