¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 05 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
SINIESTRO VIAL EN SANTA CRUZ

El trágico parte médico de los árbitros que se accidentaron cerca de Caleta Olivia

El accidente fue protagonizado por una terna arbitral que regresaba por la Ruta 3 desde Río Gallegos hacia La Pampa tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur. A raíz del hecho falleció uno de los jueces identificado como Emanuel Leguizamón de 24 años.

Por Redacción

Martes, 03 de febrero de 2026 a las 12:01
PUBLICIDAD

Un trágico accidente conmociona a la provincia de La Pampa y al fútbol argentino en general. Es que, en las últimas horas, una terna arbitral que regresaba por la Ruta 3 desde Río Gallegos (Santa Cruz) hacia la jurisdicción pampeana sufrió un siniestro vial tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur. A raíz del hecho falleció uno de los jueces identificado como Emanuel Leguizamón, promesa del arbitraje de 24 años.


De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el impacto se produjo en un tramo complejo de la ruta, a pocos kilómetros de Caleta Olivia, y demandó un amplio operativo de emergencia que incluyó ambulancias, personal policial y equipos de rescate, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes del vehículo.


Con respecto al estado de los demás árbitros, El Calatense informó que Diego Pereyra habría sido sometido a la amputación de una de sus piernas a causa de los traumatismos sufridos en el accidente.


Cristian Rubiano, por su parte, presentó fuertes dolores abdominales e ingresó a un quirófano para descartar lesiones de mayor de alta complejidad.


Finalmente Yasu Muñoz habría registrado complicaciones en la zona de la cintura, con lo cual se encuentra bajo observación clínica.


 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD