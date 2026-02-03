Un trágico accidente conmociona a la provincia de La Pampa y al fútbol argentino en general. Es que, en las últimas horas, una terna arbitral que regresaba por la Ruta 3 desde Río Gallegos (Santa Cruz) hacia la jurisdicción pampeana sufrió un siniestro vial tras dirigir un partido del Torneo Regional Amateur. A raíz del hecho falleció uno de los jueces identificado como Emanuel Leguizamón, promesa del arbitraje de 24 años.



De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el impacto se produjo en un tramo complejo de la ruta, a pocos kilómetros de Caleta Olivia, y demandó un amplio operativo de emergencia que incluyó ambulancias, personal policial y equipos de rescate, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por los ocupantes del vehículo.



Con respecto al estado de los demás árbitros, El Calatense informó que Diego Pereyra habría sido sometido a la amputación de una de sus piernas a causa de los traumatismos sufridos en el accidente.



Cristian Rubiano, por su parte, presentó fuertes dolores abdominales e ingresó a un quirófano para descartar lesiones de mayor de alta complejidad.



Finalmente Yasu Muñoz habría registrado complicaciones en la zona de la cintura, con lo cual se encuentra bajo observación clínica.



