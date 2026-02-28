El enfrentamiento entre Aníbal Pachano y Carmiña Masi volvió a ocupar el centro de la escena luego de una explosiva entrevista en Bondi Live, donde el artista no se guardó absolutamente nada. El coreógrafo apuntó con dureza contra la actual participante de Gran Hermano y marcó una distancia que, según sus propias palabras, es definitiva.

Todo comenzó cuando en el ciclo le recordaron viejos cruces mediáticos entre ambos. Lejos de esquivar el tema, Aníbal Pachano redobló la apuesta y lanzó una frase que encendió la polémica: "No le ilumino más, ya está. Que haga su carrera como pueda". Con ese comentario dejó en claro que no tiene intenciones de recomponer el vínculo con Carmiña Masi.

El artista también hizo memoria sobre la etapa en la que compartían franja horaria en radio. Según relató, la competencia profesional fue uno de los puntos de mayor fricción. "Competía conmigo en el horario de la radio y como es una piba que todo el tiempo habla mal de las personas y los artistas", disparó, cuestionando el estilo mediático de la joven.

Pero el momento más fuerte llegó cuando recordó las acusaciones cruzadas que tuvieron en redes sociales. En ese contexto, Aníbal Pachano fue tajante al referirse a la participante de Gran Hermano: "Es una mamarracha". La frase no tardó en viralizarse y volvió a instalar el conflicto en el debate público.

Consultado sobre la posibilidad de votar para que Carmiña Masi abandone la casa más famosa del país, el coreógrafo minimizó el asunto. Aseguró que no piensa involucrarse en esa instancia y que no perdería su tiempo en participar de la definición del reality, marcando así su indiferencia frente al juego televisivo.

Además, el artista deslizó que parte de la estrategia mediática de la joven estaría vinculada a generar repercusión en su país natal. "Es una piba que al final consiguió que la prensa de su país le dé una nota", comentó con ironía, sugiriendo que la exposición forma parte de un plan calculado.

De esta manera, Aníbal Pachano volvió a dejar en claro su postura frente a Carmiña Masi y su paso por Gran Hermano. Si bien cerró el intercambio deseándole suerte, sus declaraciones evidencian que el enfrentamiento está lejos de apaciguarse y que la tensión entre ambos sigue más viva que nunca.