En una mañana cargada de sinceridad y sensibilidad, Aníbal Pachano abrió su corazón frente a Moria Casán y dejó al público conmovido al hablar con total honestidad sobre el momento que atraviesa. La conversación, que comenzó como una actualización sobre su salud, terminó convirtiéndose en un espacio de reflexión, gratitud y emociones a flor de piel.

Aníbal Pachano reveló sin rodeos que está realizando un tratamiento de quimioterapia y que la enfermedad avanzó en distintas partes de su cuerpo. Aun así, remarcó que su prioridad está puesta en cuidarse y en sostener una actitud centrada en el bienestar personal. Desde esa perspectiva, compartió que hoy intenta correrse de la tensión constante y del enojo que solía acompañarlo.

Durante el intercambio, Aníbal Pachano describió su cotidianidad con una madurez despojada de dramatismo. Contó que aprendió a serenarse, a dejar de cargar culpas ajenas y a enfocarse en aquello que realmente puede manejar. “Me estoy ocupando de mí”, señaló, marcando un antes y un después en su manera de enfrentar la vida.

También relató que una de las sesiones de quimioterapia lo dejó desestabilizado, pero que en ningún momento sintió miedo. Prefirió enfocarse en que todo estuviera en orden y en apoyarse en los equipos médicos. Ese gesto de confianza y entrega fue parte de la evolución personal que reconoce estar transitando en este proceso.

Aníbal Pachano destacó, además, que la terapia psicológica se convirtió en un sostén clave para atravesar su tratamiento. Aunque a veces algún amigo lo acompaña, él prefiere vivir ciertos momentos en soledad, como parte de un trabajo interno que le está haciendo bien y que lo ayuda a reorganizar sus emociones.

El punto más emotivo de la charla llegó cuando el artista admitió que su carácter fuerte muchas veces lo llevó a reaccionar desde la bronca. Al escucharlo quebrarse, Moria Casán se acercó y lo abrazó en un gesto cálido que sintetizó lo que estaba sucediendo en el estudio: una conversación humana, sin máscaras ni poses.

Sin embargo, entre tantas emociones, Aníbal Pachano también compartió una noticia que lo llena de felicidad: será abuelo por primera vez. Recordó con humor y ternura cómo se enteró, y no ocultó el orgullo que siente por su hija, a quien definió como su gran compañera y sostén emocional.

Cerró la entrevista con una sonrisa que iluminó el estudio. A pesar de las dificultades, dejó en claro que encuentra motivos profundos para seguir adelante, entre ellos, la llegada de un nuevo integrante a la familia que ya lo colma de ilusión.