La salida de Divina Gloria de Gran Hermano Generación Dorada sacudió por completo la dinámica del reality. La actriz, que había ingresado con grandes expectativas, debió abandonar la casa en la primera semana por un problema de salud que obligó a la producción a tomar una decisión inmediata para resguardar su bienestar.

La confirmación llegó a través de Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, quien comunicó oficialmente la noticia. “Por recomendación médica, Divina Gloria queda fuera de juego”, informaron en las redes del presentador, dejando en claro que la determinación estuvo respaldada por un equipo profesional luego de que la participante fuera internada por un cuadro de hipertensión arterial.

Según se detalló, Divina Gloria permaneció 48 horas bajo observación médica en el sanatorio Las Lomas de San Isidro, donde se le realizaron distintos estudios. Tras evaluar su evolución, los especialistas concluyeron que no estaba en condiciones de regresar a la casa, priorizando su recuperación y evitando cualquier riesgo mayor en el contexto del encierro.

La producción de Gran Hermano Generación Dorada explicó en un parte oficial que la actriz no retomará el juego y que su lugar será ocupado por uno de los preseleccionados que habían quedado a la espera. De esta manera, el reality mantiene la cantidad prevista de participantes y sostiene el formato original de la edición especial.

Esta no fue la única baja que sufrió el programa. Días atrás, Daniela de Lucía también dejó la competencia tras el fallecimiento de su padre, una situación que impactó tanto dentro como fuera de la casa. Con estas dos salidas, el ciclo debió reorganizar rápidamente su estructura.

Frente a este escenario, Santiago del Moro confirmó que el domingo 1° de marzo ingresarán dos nuevos jugadores, ambos elegidos entre los 40 preseleccionados iniciales. El conductor explicó que la intención es “mantener la dinámica prevista y respetar el espíritu de la competencia”, reforzando el compromiso del programa con su audiencia.

El paso de Divina Gloria por Gran Hermano fue breve pero significativo, ya que su presencia había despertado expectativas por su extensa trayectoria en teatro y televisión. Sin embargo, la salud fue prioridad y la decisión marcó uno de los primeros giros fuertes de esta edición.

Mientras tanto, Divina Gloria continúa su recuperación fuera del reality, bajo seguimiento médico y en reposo. Su salida definitiva de Gran Hermano Generación Dorada deja una vacante que pronto será ocupada, en una temporada que ya demostró que cualquier imprevisto puede cambiarlo todo.