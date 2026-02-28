Luis Ventura atravesó una noche de enorme tensión luego de que su hijo Antonito Ventura sufriera una fuerte caída en su casa y debiera ser trasladado al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro para quedar en observación. El episodio generó preocupación inmediata en la familia, aunque con el correr de las horas llegaron noticias más tranquilizadoras sobre su estado.

En diálogo con TN Show, el conductor contó cómo fue el dramático momento que se vivió puertas adentro. “Se pegó flor de golpe, pero más que el moretón y el chichón no es. Se cayó en una escalera larga que hay, que es de mármol”, relató Luis Ventura, todavía impactado por la escena que le tocó atravesar.

Según explicó, el accidente ocurrió cuando el nene bajó mojado por la escalera sin avisar. “Antonito no mide el peligro. Es un tipo muy fuerte. Está muy moretoneado, porque muchas veces se golpea, y como es blanquito le quedan los moretones. En este caso, él estaba en el baño de arriba y la mamá estaba cocinando en la planta baja. En lugar de avisar se mandó mojado, quiso bajar por la escalera, resbaló y vino surfeando la escalera”, detalló el periodista, haciendo referencia también a Fabiana Liuzzi, madre del niño.

El pequeño padece una encefalopatía y todavía no habla, una condición que complejiza situaciones de este tipo. Sobre este punto, Luis Ventura fue claro: “Se comunica de manera gestual. Si se comunicara hablando, resolveríamos gran parte de su cuadro. Si él dijera ‘mamá, terminé’, listo. Lo mismo si le doliera algo”.

El conductor explicó que muchas veces deben interpretar sus gestos para entender qué le sucede. “A veces llora y pensás que le duele el dedo gordo del pie, y le duele la nariz. Al no responder, te tenés que guiar por su reacción frente al estímulo”, agregó, describiendo el desafío cotidiano que enfrentan.

Tras permanecer algunas horas en observación médica, finalmente Antonito Ventura recibió el alta y regresó a su hogar. La rápida atención en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro fue clave para descartar complicaciones mayores y llevar tranquilidad a la familia.

Por último, Luis Ventura destacó los avances que viene mostrando su hijo gracias a una nueva terapia integral. “El lugar tiene equinoterapia, que lo activa. Además, alquilamos una casa con pileta y parque, entonces le da mucho a la natación. El otro día descubrí que da vuelta carnero abajo del agua. También te sorprendés con los sonidos que hace. Hay una evolución favorable, no la ideal, porque a mí me gustaría que estuviera hablando y tirando chimentos como el viejo”, cerró con emoción.