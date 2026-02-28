Un hombre mayor de edad volcó con su camioneta en la tarde del viernes sobre la Ruta Provincial 41, a la altura del paraje Chacay Melehue, en el norte de la provincia de Neuquén. El hecho se registró cerca de las 20 y movilizó a los servicios de emergencia de la zona.

El vehículo, una Toyota Hilux SW4, salió de la calzada y terminó en un cañadón al costado del camino. Según las primeras informaciones, el conductor viajaba solo y habría intentado realizar un sobrepaso cuando fue encandilado por el sol. En ese momento perdió el control y se produjo el vuelco.

Asistencia en el lugar

Hasta el sector acudieron equipos del hospital de Chos Malal, personal policial y bomberos voluntarios de esa ciudad. También colaboraron efectivos de la Comisaría 37 de Tricao Malal.

El conductor recibió atención en el lugar, ya que sólo presentaba golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud. Los daños en la camioneta fueron importantes. Tras el siniestro, el tránsito se mantuvo con precaución mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo.