Crece la preocupación por la salud de Christian Petersen, quien continúa internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes luego de haber sufrido una grave descompensación durante un ascenso al volcán Lanín que derivó en una falla multiorgánica. En ese contexto, en las últimas horas se conocieron imágenes de Sofía Zelaschi, su esposa, quien fue vista por primera vez desde el inicio de la internación, tras más de diez días de absoluto hermetismo.

La joven, de 30 años, se mantiene acompañando al chef desde el primer momento y no se movió de su lado durante los días más críticos. Recién en estos días fue captada por las cámaras cuando salía del hospital con un gesto serio y de profunda preocupación, una imagen que reflejó el delicado momento que atraviesa la familia.

Según trascendió, Petersen estuvo más de diez días sedado y en las últimas jornadas logró abrir los ojos e interactuar con parte de su entorno familiar, lo que representó un pequeño alivio dentro de un cuadro que continúa siendo complejo. Sin embargo, pese a algunas señales positivas, la incertidumbre sigue siendo total.

Desde medios nacionales señalaron que Sofía Zelaschi decidió manejar la situación con un perfil extremadamente bajo, sin atender llamados ni realizar declaraciones públicas, lo que da cuenta de la gravedad del estado de salud de su esposo. Incluso, se mencionó cierto malestar con el tratamiento mediático del caso.

La pareja se había casado hace apenas ocho meses. Se evaluó en algún momento la posibilidad de un traslado a Buenos Aires, pero el estado crítico del chef llevó a los médicos a descartar esa opción.

Mientras el chef continúa bajo estricto seguimiento médico, su esposa permanece cerca, acompañándolo en silencio, en un clima de angustia, expectativa y cautela, a la espera de una evolución favorable que permita llevar tranquilidad a su familia y seres queridos.