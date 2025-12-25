La internación de Christian Petersen mantiene en vilo al mundo del espectáculo y la gastronomía desde hace casi dos semanas. El reconocido chef permanece alojado en el Hospital de Junín luego de haberse descompensado mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, en Neuquén, un episodio que generó una fuerte preocupación tanto en su familia como en el público que lo sigue desde hace años.

Con el correr de los días, el entorno de Christian Petersen decidió llevar tranquilidad. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales durante la Navidad, la familia aseguró que el cocinero muestra una franca mejoría y que su evolución es favorable, luego de atravesar horas críticas que pusieron en riesgo su vida.

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris”, expresaron en una carta difundida en las historias de Instagram del chef. El mensaje fue acompañado por palabras de gratitud hacia el personal médico y a todas las personas que enviaron mensajes de apoyo en este momento tan delicado.

En el mismo texto, la familia de Christian Petersen confirmó que el episodio tuvo origen en un cuadro cardiológico severo. Según explicaron, la situación vivida en la montaña derivó en una descompensación multiorgánica que fue evolucionando día a día, motivo por el cual los profesionales de la salud continúan con controles exhaustivos.

Sin embargo, más allá del parte médico, el misterio sobre lo ocurrido esa noche en el refugio del volcán Lanín sigue latente. En las últimas horas, un testigo directo de la descompensación decidió hablar por primera vez y su relato generó un fuerte impacto por la crudeza de sus palabras.

“Yo lo escuché gritar a las 23.30”, contó esta persona, que prefirió mantener su identidad en reserva, en diálogo con la revista Paparazzi. Según detalló, Christian Petersen pronunciaba frases incoherentes que llamaron la atención de quienes estaban en el lugar en ese momento.

El testigo recordó con precisión algunas de esas palabras: “Apagá la luz, quedate acá, ya vengo, yo nunca morí”. Incluso, describió la escena con una expresión que generó escalofríos: “Se le chispoteó la chiripiorca”, aseguró, dando a entender que el chef no estaba en pleno uso de sus facultades.

Ante la consulta sobre si contaba con más información que pudiera ayudar a reconstruir lo sucedido, el joven fue contundente y breve: “No tengo mucha más información que la que les dije”. Mientras tanto, Christian Petersen continúa internado y su recuperación avanza, aunque el recuerdo de esa noche en la montaña sigue sumando interrogantes.