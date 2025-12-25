En medio de las versiones cruzadas, el hermetismo y una preocupación que atravesó al mundo del espectáculo, la familia de Christian Petersen decidió romper el silencio. En plena Nochebuena, difundieron un comunicado que buscó llevar calma, dar precisiones y —al mismo tiempo— marcar su postura frente a todo lo que se dijo en los últimos días.

El chef permanece internado luego del episodio que sufrió durante una excursión al volcán Lanín, una situación que derivó en una compleja descompensación y obligó a su traslado a un centro de salud. Hasta ahora, la información circulaba a través de trascendidos, rumores y testimonios aislados. Por eso, la palabra oficial de su entorno era una de las más esperadas.

El mensaje, publicado en las historias de Instagram del propio Christian Petersen, estuvo atravesado por dos ejes: agradecimiento y esperanza. Allí escribieron: “En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris”, destacando también el trabajo de quienes intervinieron desde el primer momento en su atención.

Además, la familia eligió explicar con detalle cómo comenzó todo aquel episodio en la montaña. En el comunicado señalaron: “Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín”.

Luego, dieron claridad sobre el cuadro clínico que se desencadenó a partir de ese esfuerzo extremo: “Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica que fue evolucionando día a día”, remarcaron, dejando en claro que cada avance es monitoreado por el equipo médico y que el foco está puesto exclusivamente en su recuperación.

En medio de las polémicas por el examen toxicológico y los relatos contradictorios que circularon en distintos programas, el comunicado también funcionó como una manera de bajar el tono y pedir prudencia. Sin entrar en confrontaciones directas, el entorno de Petersen prefirió priorizar el cuidado del chef y el respeto por el momento que atraviesan.

El cierre fue, nuevamente, de gratitud. Agradecieron los mensajes, las cadenas de oración y el afecto recibido desde todas partes, un acompañamiento que les permitió transitar la Navidad con un poco más de tranquilidad.