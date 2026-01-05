La familia de Mauro Icardi habría pasado las fiestas de fin de año en un contexto complejo desde lo económico y emocional, según reveló Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live. El periodista expuso imágenes y testimonios que generaron un fuerte impacto por el contraste con la vida actual del futbolista en el exterior.

De acuerdo a lo contado por Juan Etchegoyen, Mauro Icardi no habría viajado a Rosario para compartir Navidad y Año Nuevo con su familia de origen. Esta ausencia se enmarca en una relación distante desde hace tiempo, marcada por diferencias que nunca fueron aclaradas públicamente por el delantero.

En su ciclo, Etchegoyen mostró imágenes de la casa familiar de los Icardi en Rosario. Según explicó, se trataría de una propiedad con obras sin finalizar y algunos problemas estructurales que reflejarían una realidad humilde, muy alejada del perfil millonario del jugador.

“Quiero contarles algunos datos de lo que fueron las fiestas de la familia Icardi en Rosario”, dijo Juan Etchegoyen, quien remarcó que la vida cotidiana de los familiares del futbolista distaría mucho del lujo que rodea a Mauro Icardi en Turquía, donde reside actualmente.

El periodista fue aún más contundente al asegurar que un vecino de la familia le habría confiado que, en los últimos días, se les habría cortado el suministro de luz y gas. “Parece mentira que la familia de un millonario viva en estas condiciones”, expresó Etchegoyen al aire.

Además, Juan Etchegoyen deslizó que, según la información que maneja, Mauro Icardi no estaría colaborando económicamente con su familia, aunque aclaró que se trata de versiones que le llegan por terceros y no de una confirmación oficial.

En ese contexto, el conductor comparó esta situación con el presente del futbolista junto a la China Suárez, con quien estaría disfrutando de una lujosa casa. La comparación reforzó la idea de dos realidades completamente opuestas dentro del mismo entorno familiar.

Por último, Etchegoyen consideró llamativo que la familia rosarina mantendría más contacto con Wanda Nara que con el propio Mauro Icardi. “Es una locura que eso pase”, afirmó, y sostuvo que sería importante que el jugador dé su versión, especialmente porque suele manifestarse en redes sociales contra los periodistas.