La modelo y exvedette Ayelén Paleo volvió a ocupar el centro de la escena tras un inesperado episodio en el programa El ejército de la mañana, que se emite por Bondi. Convencida de que no estaba al aire, lanzó una frase sin filtros que rápidamente se viralizó y generó un fuerte revuelo en redes sociales.

Todo comenzó cuando Pepe Ochoa recordó una antigua anécdota vinculada a Luciana Salazar. En ese contexto distendido, Ayelén Paleo respondió sin dudar: “Ojalá mi amor sería gato, ya dejé todo eso afuera, me encantaría volver”. La declaración tomó por sorpresa a los presentes y dejó expuesta una faceta desconocida de su pasado.

Lejos de frenar, la exvedette profundizó su postura con otra frase que no pasó inadvertida: “Mi amor, que me lleguen regalos, me encantaría, en una época era, ahora soy una señora”. Y remató con una expresión que encendió aún más la polémica: “Abrirte de piernas con uno que te hace regalos es una cosa hermosa”.

El conductor Santiago Riva Roy intentó ahondar en el tema y le consultó cuál había sido el obsequio más costoso que recibió. Entre risas incómodas, Paleo esquivó la respuesta con ironía: “¡Ay, no! ¡Fue hace tanto eso! ¿Por qué no les preguntás a tus compañeras que están ahí en LAM? Ellas seguro te van a saber responder mejor”.

Minutos después, al recordar que era su cumpleaños, lanzó una pregunta que terminó de coronar el momento: “¿Esto va a salir al aire?, me muero”. La respuesta fue inmediata: todo se estaba transmitiendo en vivo desde hacía más de una hora. La situación generó carcajadas en el estudio y una inmediata explosión en redes.

El nombre de Ayelén Paleo se convirtió en tendencia, no solo por la confesión sino también por su pasado mediático, marcado por el affaire con Santiago Bal, quien estaba casado con Carmen Barbieri. Esa historia fue el punto de partida de una larga disputa pública que todavía tiene coletazos.

En paralelo al escándalo viral, Ayelén Paleo confirmó en LAM que la causa judicial que inició por hostigamiento mediático avanzó. “Hoy imputaron no solamente a la persona que estaba en la lista, sino que el fiscal Juan Rozas agregó a más gente. Están todos imputados”, afirmó, dejando en claro que el conflicto con Carmen Barbieri sigue abierto.