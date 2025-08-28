Se destapó el vínculo de Ayelén Paleo con la red de prostitución por la que detuvieron a su madre

El escándalo que involucra a la madre de Ayelén Paleo por trata de personas sumó un capítulo inesperado. En el programa Mujeres Argentinas, los panelistas analizaron hasta qué punto la vedette estaba al tanto de las actividades que derivaron en la detención de su progenitora, por lo que se sorprendió cómo podría impactar esto en su situación actual.

El periodista Pampa Mónaco fue el encargado de dar detalles del operativo: “Al momento de la irrupción policial, en alguno de los departamentos allanados, encuentran a chicas de entre 20 y 35 años, 5 de ellas, y una de nacionalidad paraguaya, es decir, que probablemente la hayan captado con la promesa de trabajo como empleada doméstica y también haya caído en esta red. Cinco chicas que hoy obviamente están a resguardo de la Protex y demás”.

Según el especialista, en los allanamientos se hallaron elementos característicos de prostíbulos clandestinos. “Se encontraron obviamente todos los elementos típicos que hay en estos privados. Cuestiones de profilaxis, preservativos, un montón de cuestiones que hacen a la actividad. Esto es un punto importante porque la gente tal vez a veces confunde, la prostitución no está penada legalmente”, aclaró, marcando la diferencia entre la actividad voluntaria y la explotación.

En esa línea, Mónaco precisó: “Siempre y cuando yo lo haga voluntariamente, con consentimiento, y no haya intermediarios. No haya ‘una mamá de Ayelén Paleo’ que cobre, aunque yo esté de acuerdo en pagarle un porcentaje. Si ella me cobra un porcentaje, ella entra ya en la figura de la explotación sexual”.

El relato incluyó además cómo habría comenzado la investigación: “Todavía no está claro si es una de las chicas que logra dar aviso a la policía o, que es muy común también, suele haber clientes que escuchan cuando alguien dice ‘mirá, yo estoy acá, pero no quiero estar, me retienen el DNI, yo no me puedo volver a mi ciudad’”, completó el periodista.

A pesar de los rumores, Adrián Ludueña subrayó que “ahora, Ayelén Paleo no está ni siquiera mencionada en la causa, ¿no? Me cuesta creer, reitero, que Ayelén Paleo no supiera las actividades de su mamá”. A esas palabras se sumó Gustavo Méndez, quien aportó testimonios de encargados de edificios de Puerto Madero sobre supuestos episodios en los que Ayelén Paleo habría estado involucrada.

“Acá vivió poco hace un año, fueron tres meses, tenía contrato por un año, la terminaron echando porque entraba y salía gente, hubo discusiones y rompieron departamentos”, relató, apuntando a un inmueble sobre la calle Olga Cossettini. Según esa versión, la permanencia de Ayelén Paleo en el lugar terminó en escándalo y con la finalización anticipada del contrato.

La situación abre interrogantes sobre el grado de conocimiento que tenía la mediática respecto a los movimientos de su madre. Por ahora, su nombre no figura en la causa, pero las sospechas crecen a medida que aparecen nuevas versiones.