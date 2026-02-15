En medio de un fuerte repudio en redes sociales y en el ambiente artístico, Beto Casella decidió romper el silencio tras la polémica generada en su programa radial. El conductor utilizó su cuenta oficial en X para pedir disculpas públicas a Valentín Fresno, el joven integrante del Teatro Colón que fue objeto de comentarios homofóbicos durante la emisión de Nadie Nos Para, ciclo que se transmite por Rock & Pop.

El episodio ocurrió el 12 de febrero, cuando el panelista Joe Fernández lanzó burlas vinculadas a la sexualidad y la masculinidad del bailarín mientras analizaban un video donde el artista mostraba su rutina diaria. El recorte se viralizó rápidamente y despertó una ola de críticas hacia el programa y sus integrantes.

Ante la magnitud del escándalo, Beto Casella publicó un extenso descargo. “Estoy al aire cinco horas y media por día, todos los días hace más de 20 años. Y, para ser sincero, me parece absurdo tener que aclarar cuál es mi posición respecto de cuestiones de género”, escribió, marcando su postura frente a las acusaciones.

En su mensaje, el conductor sostuvo que nunca avalaría actitudes discriminatorias y aseguró que jamás trabajaría con alguien que sostenga ese tipo de pensamientos. Según explicó, el comentario se dio en medio de palabras elogiosas hacia Valentín Fresno y no dimensionó en el momento el impacto que tendría lo dicho al aire.

También se refirió a Joe Fernández, a quien describió como alguien que suele interpretar un “personaje radial”. Sin embargo, reconoció que lo ocurrido excedió cualquier marco humorístico. “No hay excusas, el desastre ya estaba hecho”, admitió con autocrítica.

Además, reveló que el panelista ya pidió disculpas públicas y que él mismo se comunicó en privado con el bailarín para expresarle su arrepentimiento. Incluso le ofreció un espacio en Nadie Nos Para para que pueda expresarse libremente y contar su experiencia.

“Ojalá Valentín aceptara todo. Y esto, que fue tan desagradable, termine convirtiéndose en una historia de respeto y amor”, concluyó Beto Casella, buscando dar vuelta la página tras uno de los momentos más tensos de su carrera reciente.