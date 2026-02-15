Este viernes 13 y sábado 14 de febrero Villa La Angostura dio inicio a la Fiesta Nacional de los Jardines 2026, el evento se celebra en el predio del gimnasio municipal Enrique Barbagelata, donde está el escenario principal y las distintas actividades.

El primer día fue el desfile de las carrozas y los shows regionales, mientras que este sábado se vivió la primera jornada de música con artistas nacionales. Este domingo será la segunda jornada, con programación musical y actividades variadas.

El cierre de esta noche estará a cargo de las actuaciones de La Mississippi y Natalie Pérez, dos artistas nacionales reconocidos que se presentarán en el escenario principal montado en el predio del gimnasio municipal.

Las actividades de hoy arrancarán a las 14 hs con la clásica carrera de mozos, una competencia que mezcla habilidad y humor y que suele atraer la atención del público en el predio.

En cuanto a los espectáculos musicales en el escenario central, la agenda de hoy es:

• 18:00 hs: Ron Sur

• 18:30 hs: Sembradores de Tradición Antu Peñí

• 18:45 hs: Murdon

• 19:30 hs: Alejo y Cía

Uno de los eventos más esperados de la Fiesta será a las 21 hs, cuando La Mississippi, la histórica banda que es un referente del blues argentino con más de tres décadas de trayectoria, suba al escenario para hacer vibrar al público con sus temas clásicos.

Más tarde, el cierre de la velada estará a cargo de Natalie Pérez, quien presentará su repertorio pop con toques latinos, consolidándose como una de las voces femeninas más convocantes de la escena musical nacional.

La Fiesta de los Jardines seguirá disfrutándose hasta el martes 17, como un espacio de encuentro que combina música, tradición, gastronomía y actividades recreativas. Otros de los artistas nacionales que se presentarán los próximos días son Los Charros, la T y la M, Los 4 de Córdoba y Los Nocheros.