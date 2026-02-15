La eliminación de Miguel Ángel Rodríguez de MasterChef Celebrity volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el actor decidiera contar su verdad. Tras el episodio del supuesto robo de una crema que marcó su pase directo al delantal negro, el participante habló en Intrusos y dejó frases contundentes sobre lo sucedido en el ciclo de Telefe.

En diálogo con el programa de espectáculos, Miguel Ángel Rodríguez recordó cómo vivió ese momento frente a sus compañeros y al jurado. “La salida para mí fue muy emotiva, la reacción de mis compañeros, la gente en el piso, de la gente con la devolución y los mensajes”, expresó, destacando el apoyo que recibió tras su partida.

Sin embargo, al referirse al resultado, el actor fue filoso. Cuando el cronista mencionó que muchos usuarios en redes sociales hablaron de injusticia, él respondió sin vueltas: “Sí, pero no pasa nada. Me derivo al delantal negro pero 80 programas de 100 llegué. Digamos que también fue un afano, entre nosotros. Algo le habremos dado al programa, una diversión, un chiste”.

El momento más tenso se dio cuando explicó qué ocurrió durante la grabación. “En el momento, me robaron la crema. Lo peor fue cuando se cayó la torta que ahí te dan ganas de revolearla a la mierda”, lanzó, dejando en claro su enojo por la situación que terminó condicionando su plato y su continuidad en el reality.

El conflicto salpicó directamente a Emilia Attias, señalada en redes como la responsable de haberse quedado con la preparación. No obstante, Miguel Ángel Rodríguez evitó profundizar en el ataque hacia su compañera y fue cauto: “No me gusta, las redes son un tema tan particular”, sostuvo.

Quien aportó más detalles fue Paula Varela, también en Intrusos, donde reveló información que no se vio al aire. “Muy tenso fue este momento. Él va a buscar la crema, no la encuentra y después se dan cuenta que la crema que tenía Emilia Attias es la de Miguel Ángel Rodríguez”, contó la panelista.

Además, la periodista aseguró que hubo partes editadas del conflicto. Según relató, el jurado Damián Betular le habría preguntado a Emilia Attias por su preparación y luego se habría producido el intercambio en la heladera. Incluso señaló que Wanda Nara consultó qué había ocurrido, aunque esa secuencia tampoco se mostró en pantalla.

Por último, Paula Varela reveló la reacción posterior del actor: “Tal es la calentura de Miguel que pos programa pidió las cámaras y se fue puteando con la promesa de que lo iban a cuidar en lo que vimos anoche. Esto no pasó y él está caliente como una pipa”. Así, la polémica eliminación de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity sigue generando repercusiones.