El conflicto entre Wanda Nara y Eugenia China Suárez volvió a ocupar el centro de la escena mediática, esta vez a partir de las declaraciones de Beto Casella, quien opinó sin filtros sobre la disputa que arrastra años y sigue sumando capítulos. El conductor fue invitado a Intrusos (América) y, en medio del análisis del escándalo, lanzó una frase que no pasó inadvertida y generó un fuerte repudio en redes sociales.

Durante la charla con el panel, Beto Casella comparó los cuerpos y la imagen pública de ambas figuras y deslizó una apreciación que rápidamente se viralizó. “A mí me da que Wanda un poco hubiera querido tener… bah, la China es más hegemónica, naturalmente. Ella algo se tuvo que hacer. Está bien, hay bisturí. La otra se levanta a la mañana y es así. La China es Claudia Schiffer”, lanzó, sin medir el impacto de sus palabras.

El exconductor de Bendita intentó luego ampliar su mirada y explicó que, más allá de la belleza de Eugenia China Suárez, considera que muchas mujeres se sienten más representadas por Wanda Nara. “Es más popular”, sostuvo, aunque volvió a generar ruido al agregar: “Tenía 20 años y ya manipulaba a los productores”, en referencia a la actriz.

Las redes sociales, especialmente X, reaccionaron con dureza ante los dichos de Beto Casella. Los usuarios no tardaron en calificar el comentario como “antiguo” y “fuera de época”. “Muy funable lo que dijo”, “Se le fue la moto con la comparación” y “Típico pensamiento de dinosaurio” fueron algunas de las frases que se repitieron con fuerza.

En paralelo, Wanda Nara también venía siendo tendencia por una polémica propia. Días atrás publicó una foto con un corpiño transparente y, para evitar sanciones en X, decidió cubrirse con dos corazones. Sin embargo, la imagen desató una catarata de mensajes negativos por parte de usuarios cansados de sus posteos.

“Siempre iguales las fotos”, “Hablame de vulgar”, “Pobres sus hijos” y “Ridícula nivel Dios” fueron algunos de los comentarios que circularon, apuntando tanto a su imagen como a su rol de madre. Las críticas se centraron en el uso de filtros, el photoshop y el tono provocador de sus publicaciones.

Lejos de retroceder, Wanda Nara redobló la apuesta y confirmó que comenzó a vender contenido en OnlyFans. La suscripción tiene un valor de 10 dólares mensuales y promete acceso a material exclusivo, una decisión que volvió a dividir opiniones y mantiene a la mediática en el centro de la polémica.