La familia de Ariel Sepúlveda lanzó una campaña solidaria para afrontar los gastos que implica su internación en la ciudad de Neuquén, luego del grave accidente que sufrió el martes por la noche en la localidad de Junín de los Andes.

El siniestro ocurrió a las 22:55 en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la avenida Los Pehuenes. Ariel circulaba en motocicleta cuando, por causas que se investigan, colisionó con un Renault Cronos rojo. Fue tal la violencia del impacto que el joven salió despedido, quedando tendido sobre el asfalto.

En un primer momento fue trasladado al hospital local y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado de urgencia a Neuquén capital. Permanece en coma inducido, con golpes en la cabeza y fracturas en distintas partes del cuerpo.

La colecta para acompañar a la familia

A través de redes sociales, sus familiares difundieron un mensaje dirigido a los vecinos de Junín de los Andes. Explicaron que no saben cuánto tiempo demandará la recuperación y que necesitan ayuda para cubrir gastos básicos, mientras lo acompañan en otra ciudad, como comida, artículos de higiene y elementos de curación.

“Si usted puede colaborar hasta en lo más mínimo se lo agradeceríamos, en especial sus padres que en este momento se encuentran acompañándolo. Gracias de corazón”, expresaron.

Quienes deseen aportar pueden hacerlo al alias Natalia.21.85, a nombre de Natalia Andrea Namuncurá.

Pedido de oración y acompañamiento

Además de la ayuda económica, la familia pidió una cadena de oración por la salud de Ariel. El caso generó fuerte repercusión en la comunidad del sur neuquino, donde vecinos, amigos y allegados comenzaron a compartir el pedido en distintas plataformas.

Mientras tanto, las autoridades avanzan con la investigación para determinar cómo se produjo el choque en uno de los accesos más transitados de Junín de los Andes.