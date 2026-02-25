La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada volvió con todo a la pantalla de Telefe y en apenas dos días ya quedó envuelta en una fuerte controversia. Con 28 participantes dispuestos a darlo todo por el premio mayor, el programa arrancó con tensión, estrategias y un escándalo inesperado que tiene como protagonista a Brian Sarmiento.

El ex futbolista Brian Sarmiento no tardó en convertirse en tendencia. Primero fue por un cruce subido de tono con una compañera durante las primeras horas de convivencia. Pero lo que realmente encendió la polémica fue una escena dentro del dormitorio que dejó a todos atónitos y abrió un debate sobre los límites dentro del juego.

En las imágenes que rápidamente se viralizaron, se puede ver a Brian Sarmiento quitándose la ropa interior frente a varios participantes, sin importar la presencia de hombres y mujeres en el ambiente. Como si se tratara de un vestuario y no de la casa más famosa del país, el ex jugador se bajó los calzoncillos y quedó completamente desnudo ante sus compañeros.

El video comenzó a circular con fuerza en X, donde los usuarios no tardaron en reaccionar. “Un espanto total”, “Que se vaya ya” y “Impresentable” fueron algunos de los comentarios más repetidos. Muchos televidentes exigieron sanciones inmediatas y hasta pidieron la expulsión directa del participante.

Uno de los puntos que más indignación generó fue que la escena ocurrió delante de Danelik, quien cuenta con un fuerte respaldo del público. Para muchos seguidores del ciclo, la actitud fue una falta de respeto, mientras que otros sostienen que forma parte de una estrategia para ganar protagonismo.

Antes de ingresar al reality, Brian Sarmiento ya había advertido que no pasaría desapercibido. “Mi nombre es Brian Sarmiento, exfutbolista. Hoy en día se puede decir empresario con los jugadores”, expresó en su video presentación. Y agregó: “Soy una persona muy transparente, muy sincera. A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”.

Lo cierto es que Gran Hermano Generación Dorada apenas comenzó y el nombre de Brian Sarmiento ya está en el centro de la tormenta. Mientras crece la presión en redes y el debate se instala entre los fanáticos del programa, resta saber si la producción de Telefe aplicará una sanción ejemplar o si el jugador continuará en competencia como si nada hubiera ocurrido.